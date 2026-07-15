신지 측, KT 위즈 시구 거절 논란에 공연도 취소 "주의하겠다"

한화 이글스의 팬으로 유명한 그룹 코요태의 신지가 KT 위즈의 시구를 거절했다는 일화가 알려져 논란에 휩싸였다. 이에 코요태는 예정됐던 공연도 취소하며 "주의하겠다"고 밝혔다.

신지의 소속사 제이지스타는 지난 14일 밤 공식 입장을 내고 온라인 커뮤니티 등을 통해 확산되고 있는 8월 2일 코요태의 KT 위즈 홈경기 행사 및 신지 씨의 시구에 대한 입장을 밝혔다.

그룹 코요태의 신지 ⓒ 뉴스1 권현진 기자

그룹 코요태의 신지 ⓒ 뉴스1 권현진 기자

소속사는 "당사는 KT 위즈 구단 측으로부터 경기 후 펼쳐지는 코요태의 특별 축하 공연 제안을 먼저 받았으며, 해당 행사를 최종 확정 지었습니다"라고 알리며 "이는 특정 팀의 팬 여부와 상관없이 '가수 코요태'로서 야구장을 찾아주신 모든 관중분께 즐거움을 선사해 드리는 자리이기에 참가가 가능하다고 판단했다"고 설명했다.

이어 "이후 행사 조율 과정에서 신지 씨 개인에 대한 시구 제안이 추가로 전달되었다"라며 "그러나 평소 한화 이글스의 열성적인 팬임이 널리 알려진 신지 씨가 상대 팀인 KT 위즈의 홈경기 마운드에 올라 시구를 하는 것은, 홈팀 팬분들은 물론 원정팀 팬분들 모두에게 예의가 아니며 정서상 불편함을 드릴 수 있다고 판단하여 시구 제안만을 정중히 고사하였다"고 밝혔다.

또 "다만, 이후 관련 유튜브 콘텐츠가 업로드되는 과정에서 맥락이 충분히 전달되지 못해 의도치 않게 KT 위즈 팬분들께 오해와 불편함을 드리게 되었다"라며 "이에 당사와 신지 씨는 KT 위즈 팬 여러분의 우려와 목소리를 겸허히 수용하여, 본 축하 공연 행사 역시 진행하지 않는 방향으로 KT 위즈 구단 측과 원만하게 합의를 마쳤다"고 알렸다.

소속사는 "향후 당사와 아티스트는 대중 및 팬분들과 소통하는 모든 과정에서 오해가 없도록 보다 세심한 주의를 기울이겠다"고 강조했다.

앞서 신지는 최근 자신의 유튜브를 통해 KT위즈 시구 제안을 거절한 이유를 밝혔다가 논란이 됐다. 해당 영상에서 신지는 "최근에 (KT 위즈로부터) 행사가 들어왔다, (야구) 경기 끝나고 공연하는 건데 이번에 들어왔다고 해서 '좋다'고 그랬다, (안)현민이 있는 팀이니까"라고 말했다.

이어 "그런데 대표님이 연락 와서 (KT 위즈에서) 시구도 부탁했다고 하더라, 그래서 '아 제가 한화 팬이라 시구까지는'이라고 했다"며 거절한 이유를 밝혔다.

또한 해당 공연이 있는 날이 KT 위즈와 한화 이글스의 경기라는 걸 들은 신지는 "근데 거기서 내가 시구를…"이라며 "그날 한화 유니폼을 입고 있을 순 없네"라고 덧붙였다.

이를 본 일부 KT 위즈 팬들은 "팀을 배려하지 않은 무례한 발언"이라며 비판의 목소리를 냈다. 논란이 커진 이후 해당 영상은 삭제됐다.

다만 일각에서는 "홈팀 팬이 아닌데 시구를 안 하는 게 맞지 않나, 오히려 시구를 했으면 문제로 삼았을 것"이라며 옹호하는 반응을 보이기도 했다.

<뉴스1>