6월 취업자 수 6만3천명 증가…고용률은 석 달 연속 하락

제조업·청년 부진 지속…국가데이터처 고용동향

취업자 수가 두 달 만에 증가했지만 고용률은 석 달 연속 하락하고, 제조업·청년층 부진이 이어지는 등 전반적인 고용시장 회복세는 아직 뚜렷하지 않은 모습이다.



15일 국가데이터처가 발표한 '6월 고용동향'에 따르면, 6월 15세 이상 취업자는 2천915만4천명으로 지난해 같은 달보다 6만3천명 증가했다.

지난 6월 서울시내 한 대학교 일자리플러스센터 채용 관련 게시판. 연합뉴스

취업자 수는 올해 1∼3월 10만∼20만명대 증가세를 이어가다 4월 증가 폭이 7만4천명으로 둔화했고, 5월에는 4만명 감소했다가 6월 다시 증가로 전환했다.



고용률은 석달 연속 하락세를 이어갔다.



15세 이상 고용률은 63.4%로 지난해 같은 달보다 0.2%포인트(p) 내렸다.



산업별로는 제조업 취업자가 9만7천명 감소하며 24개월 연속 감소세를 이어갔다. 다만 감소 폭은 5월(14만명)보다 줄었다.



건설업 취업자는 6만7천명 감소하며 26개월째 줄었다. 감소 폭이 지난해 11월(-13만1천명) 이후 가장 컸다.



내수 관련 업종인 도소매업 취업자도 4만4천명 감소했다.



연령대별로는 청년층 고용 부진이 이어졌다.



청년층(15∼29세) 취업자는 19만7천명 감소했다.



청년층 고용률은 43.9%로, 1.7%p 줄었다. 26개월 연속 하락세다.



실업률 역시 7.0%로 지난해 같은 달보다 0.9%p 상승했다. 이는 작년 3월(1.0%p) 이후 가장 큰 상승 폭이다.



전체 실업자는 83만4천명으로 지난해 같은 달보다 1만명 증가했다. 실업률은 2.8%로 지난해와 같았다.



비경제활동인구는 1천600만9천명으로 18만1천명 늘었다. 이 가운데 '쉬었음' 인구는 5천명 증가했다.

<연합>