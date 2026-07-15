최강희, 스토킹 피해 호소 “찾아오지 마세요” 경고

배우 최강희가 자신을 향한 스토킹성 행동으로 인한 심리적 고통을 호소했다.

최강희는 15일 자신의 인스타그램을 통해 “모두가 보는 글이기에 설명 남긴다”며 최근 겪은 일을 공개했다.

그는 “글을 남기지 않으면 동의의 뜻으로 알고 차를 따라오겠다는 편지를 어제 확인했다”며 “며칠 전 저에게 말을 거셨던 분인 것도 알게 됐다”고 밝혔다.

이어 “성함은 밝히지 않겠다. 찾아오지 마세요. 무응답도 거절”이라며 해당 인물에게 직접적인 경고의 메시지를 전했다.

그러면서 “동의 없는 대화 시도, 기다리는 것, 따라오는 것이 스토킹이라는 것을 아셨으면 좋겠다”며 “심지어 악의가 없는 행동이라고 해도 심리적 공포감을 주는 행동임을 아셨으면 좋겠다”고 강조했다.

최강희는 “찾아오지 마세요. 부탁드립니다”라고 거듭 당부하며 “방송국으로 보내시는 편지와 선물 또한 모두 거절하겠다”고 밝혔다.

그는 팬들에게도 협조를 요청했다. 최강희는 “팬분들께도 말씀드린다. 방송국으로 주시는 편지와 선물도 이제는 받지 못한다”며 “소속사나 팬클럽을 통해 전달해 주시기 바란다”고 전했다.

이어 “최근 계속되는 일들로(너무 일반적이지 않은) 현실과 구분이 안 되는 악몽을 꾼 적도 있다”며 “기도와 협조 부탁드린다”고 덧붙였다.

최강희의 글을 접한 팬들은 “기도하겠다”, “왜 이런 일이 생기는지 모르겠다”, “적당히 해달라” 등의 반응을 보이며 응원의 메시지를 전했다.

한편 최강희는 1995년 KBS 드라마 ‘신세대 보고-어른들은 몰라요’로 데뷔한 이후 드라마와 예능 등 다양한 분야에서 활동해왔다. 지난 2021년 KBS2 드라마 ‘안녕? 나야!’ 이후 연기 공백기를 이어왔으며, 오는 9월 연극 ‘클로저’를 통해 약 5년 만에 연기 활동을 재개할 예정이다.