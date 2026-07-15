트럼프 전화에 '징계 유예'…발로건 "엄청난 논란 예상"

“엄청난 논란이 시작될 걸 알았다.”

2026 북중미 월드컵에서 가장 논란이 된 일이 있다면 미국 축구대표팀 공격수 폴라린 발로건(모나코)의 퇴장 징계가 유예되는 초유의 사태를 들 수 있다. 그 당자사 발로건이 자신의 심경을 털어놨다.

발로건은 15일(한국시간) 미국 CBS 방송과의 인터뷰에서 “처음에는 징계가 유예돼 팀에 복귀할 수 있어 기뻤지만, 다시 생각해보니 엄청난 논란이 시작될 것이라는 걸 알았다”며 “워낙 이례적인 일이었기에 동료들 사이에서도 약간의 긴장감을 엿볼 수 있었다”고 말했다.

그는 이어 “경기가 다가올수록 최대한 집중하려 했지만, 외부의 소음을 피하기는 어려웠다”면서 “동료들은 형제처럼 나를 안심시켜 줬고, 당시 내가 할 수 있거나 바꿀수 있는 것은 없었다”고 덧붙였다.

이번 대회 조별리그에서만 3골을 터뜨리며 미국의 16강 진출에 앞장선 발로건은 애초 16강전 출전이 불가능한 상태였다. 앞서 보스니아 헤르체고비나와의 32강전에서 볼 경합 중 타리크 무하레모비치의 발목을 밟았고, 주심의 비디오 판독(VAR) 온 필드 리뷰 끝에 다이렉트 레드카드를 받았기 때문이다. 그러나 도널드 트럼프 미국 대통령이 잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장과 통화를 한 뒤, FIFA는 발로건의 1경기 출전 정지 징계를 1년간 유예하기로 번복했다.

발로건은 “팀이 나를 제외하고 훈련 중이었기에 혼란스러웠고, 나는 팀의 사기를 높이는 조력자 역할에 집중하고 있었다”며 “훈련장으로 향하는 팀 버스에서 출전가능 소식을 들었을 때 동료들 모두가 소리를 지르며 환호했다”고 당시 상황을 돌아봤다.

소동과 파장 끝에 발로건은 벨기에와 16강전에 최전방 스트라이커로 선발 출전했지만 슈팅 3개(유효 슈팅 1개)에 그치며 득점 사냥에 실패했고, 미국 역시 1-4로 완패하며 대회를 마감했다.

발로건은 “우리는 프로로서 감정과 해야 할 일을 철저히 분리했다. 내가 팀에 복귀한다는 첫 발표가 났을 때의 놀라움을 넘긴 후에는 (감정과 본업을) 분리하는 것이 그리 어렵지 않았다”면서 “벨기에전 대패라는 결과 때문에 우리가 경기에 온전히 집중하지 못했다고비칠 수도 있지만 캠프 내부에서 준비 과정을 지켜본 나는 우리가 경기를 앞두고 완전히 집중하고 있었다는 것을 안다”고 밝혔다.