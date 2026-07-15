코스피, 5~6%대 급등…'7천피' 회복 출발

코스닥도 3%대 상승, 800선 회복

15일 코스피가 급등 출발해 7,000선을 회복했다.

이날 오전 9시 3분 기준 코스피는 423.39포인트(6.17%) 오른 7,280.22다. 이후 5~6%대 상승률을 유지하고 있다.

지난 14일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피 종가가 전거래일 대비 49.90p(0.73%) 오른 6856.83을 나타내고 있다.

지수는 226.08p(3.30%) 오른 7,082.91로 개장해 상승 폭을 키우고 있다.

코스닥은 21.73p(2.77%) 오른 805.71로 개장, 같은 시각 25.18p(3.21%) 오른 809.16으로 800선을 회복했다.

<연합>