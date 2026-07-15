가온전선, SK하이닉스 용인 클러스터에 배전 케이블 공급

이천·청주 이어 반도체 전력 인프라 공급 확대

신규 팹·증설 수요 공략…美 시장 진출 속도

가온전선이 최근 SK하이닉스 용인 반도체 클러스터에 ‘배전 케이블’을 공급했다고 15일 밝혔다.

가온전선 군포 사업장 전경. 가온전선 제공

가온전선은 SK하이닉스 이천·청주 공장에 이어 용인 클러스터까지 공급을 확대하며 반도체 전력 인프라 사업 기반을 넓히고 있다. 가온전선을 이를 바탕으로 국내 신규 팹 건설과 기존 생산시설의 증설·교체 수요를 적극 공략한다는 계획이다.

팹은 실리콘 웨이퍼를 가공해 반도체 칩을 만들어내는 첨단 제조 공장이다. 외부 오염을 차단한 클린룸에서 진행하는 초미세 공정으로 반도체 핵심 생산 기지 역할을 한다.

가온전선 관계자는 “하반기에도 수백억 원 규모 추가 공급을 협의하고 있다”면서 “미국 기업이 추진하는 반도체 생산시설 전력 인프라 프로젝트 참여도 추진하고 있다”고 전했다.

배전 케이블은 생산라인과 공정 설비에 전력을 공급하는 주요 전력 기자재다. 반도체 공장은 24시간 대규모 전력을 사용하는 만큼 신규 팹 건설과 기존 생산시설의 증설, 노후 케이블 교체 등을 위해 지속해서 수요가 발생한다.

호남권에서 반도체 클러스터 조성이 추진되고, 미국에서 투자가 이어지면서 전력 인프라 시장이 확대될 전망이다. 가온전선은 LS전선과의 시너지를 바탕으로 국내외 전력 인프라 시장 공략을 확대하고 있다.

정현 가온전선 대표는 “반도체 생산시설은 하나의 거대한 전력 인프라 현장”이라며 “국내에서 축적한 공급 경험과 기술 역량을 바탕으로 미국을 비롯한 글로벌 반도체 전력 인프라 시장으로 사업을 확대해 나가겠다”고 말했다.