냉동 피자에 그냥 올리세요…풍미· 감성 다 잡는 마법의 채소 '루꼴라' [FOOD+]

한 줌만 더해도 레스토랑 분위기 연출…SNS서 ‘루꼴라 레시피’ 인기

파스타·피자·전까지 ‘식탁 주인공’으로…간편식과도 잘 어울려

샐러드용 채소로 여겨졌던 루꼴라가 ‘식탁의 주인공’으로 떠오르고 있다. 특유의 알싸한 향과 쌉싸름한 풍미 덕분에 샌드위치와 파스타, 전, 피자 등 여러 음식에 활용되며 집에서도 손쉽게 레스토랑 못지않은 맛과 비주얼을 완성하는 식재료로 자리 잡았다. 선명한 초록빛 색감은 음식의 완성도를 높여줘 플레이팅용 채소로도 주목받고 있다.

샌드위치와 파스타는 물론 전, 피자 등 일상적인 요리에 루꼴라를 더해 맛과 색감을 살리는 콘텐츠가 인기를 끌고 있다. 클립아트코리아 제공

15일 각종 사회관계망서비스(SNS)에서는 루꼴라를 활용한 다양한 레시피가 확산되고 있다. 샌드위치와 파스타는 물론 전, 피자 등 일상적인 요리에 루꼴라를 더해 맛과 색감을 살리는 콘텐츠가 인기를 끌면서 브런치와 홈파티용 식재료로 주목받고 있다.

◆ 쌉싸름한 향 더한 ‘루꼴라 파스타’

가장 기본적인 조합은 마늘과 올리브오일을 활용한 ‘루꼴라 오일 파스타’다. 담백한 오일 소스에 루꼴라의 쌉싸름한 맛이 더해져 느끼함은 줄고 뒷맛은 깔끔했다.

만드는 방법은 간단하다. 먼저 올리브오일에 편으로 썬 마늘을 천천히 볶아 향을 낸 뒤 삶은 파스타 면을 넣고 면수와 함께 버무린다. 여기에 마지막 단계에서 신선한 루꼴라를 넣어 살짝 숨만 죽이면 완성된다. 루꼴라는 열을 오래 가하면 특유의 향과 식감이 떨어질 수 있어 불을 끈 뒤 잔열로 익히는 것이 풍미를 살리는 방법이다.

올리브오일에 편으로 썬 마늘을 천천히 볶아 향을 낸 뒤 삶은 파스타 면을 넣고 면수와 함께 버무린 뒤 루꼴라를 넣으면 ‘루꼴라 파스타’가 완성된다. 클립아트코리아 제공

취향에 따라 다양한 재료 조합도 가능하다. 방울토마토를 넣으면 상큼한 단맛이 더해지고, 새우를 곁들이면 감칠맛과 식감이 풍부해진다. 짭조름한 베이컨이나 프로슈토와 함께 조리하면 루꼴라의 쌉싸름한 향이 육류의 느끼함을 잡아주는 역할을 한다.

최근 SNS에선 프로슈토와 부라타 치즈, 루꼴라를 조합한 파스타를 자주 볼 수 있다. 부드럽고 고소한 치즈와 짭짤한 햄, 향긋한 루꼴라가 어우러져 별도의 복잡한 조리 과정 없이도 근사한 브런치 메뉴가 완성된다.

◆ 초록빛 한 줌으로 카페 감성 완성 ‘루꼴라 샌드위치’

샌드위치에서 루꼴라는 맛과 향을 살리는 메인재료다. 빵과 치즈, 채소를 조합하는 간단한 레시피에 루꼴라를 더하면 알싸한 풍미와 싱그러운 색감이 더해져 카페에서 판매하는 듯한 브런치 메뉴를 완성할 수 있다.

대표적인 메뉴는 루꼴라 샌드위치다. 담백한 치아바타나 사워도우에 크림치즈를 바른 뒤 신선한 루꼴라를 올리고 토마토, 아보카도, 훈제연어 등을 더하면 완성된다. 부드러운 치즈의 고소함과 토마토의 상큼함, 아보카도의 풍부한 식감 사이에서 루꼴라 특유의 쌉싸름한 향이 어우러져 맛의 균형을 잡아준다.

간단한 레시피에 루꼴라를 더하면 알싸한 풍미와 싱그러운 색감이 더해져 카페에서 판매하는 듯한 브런치 메뉴를 완성할 수 있다. 클립아트코리아 제공

간단한 햄·치즈 샌드위치에도 루꼴라는 활용도가 높다. 햄과 슬라이스 치즈만 넣은 기본 샌드위치에 루꼴라 한 줌을 추가하면 향긋한 풍미와 아삭한 식감이 더해지면서 평범한 메뉴도 한층 고급스러운 맛으로 변신한다. 마요네즈나 버터처럼 진한 소스와도 잘 어울려 자칫 느끼할 수 있는 맛을 잡아주는 역할도 한다.

선명한 색감 덕분에 오픈토스트에도 자주 활용된다. 구운 사워도우 위에 리코타치즈를 올리고 루꼴라와 방울토마토, 견과류를 올리거나, 달걀과 아보카도를 곁들이면 건강한 한 끼 식사가 완성된다. 재료를 층층이 쌓아 올리는 특성상 루꼴라의 초록색이 그대로 드러나 사진을 찍어 공유하기에도 좋다.

◆ 마트에서 산 냉동 피자도 근사하게 변신

루꼴라를 올린 피자. 클립아트코리아 제공

마트에서 산 냉동 피자나 시판 피자 위에 신선한 루꼴라를 올리는 것만으로 색다른 분위기를 연출할 수 있다.

특히 치즈와의 조합이 뛰어난데, 기본 피자에 루꼴라를 더하면 치즈의 부드럽고 고소한 맛과 루꼴라의 쌉싸름한 향이 어우러져 느끼함을 줄여준다. 피자의 짭조름한 풍미와 채소 특유의 신선함이 균형을 이루면서 한층 가벼운 맛을 낸다는 점도 인기 요인이다.

최근 SNS에서 자주 등장하는 조합은 루꼴라·프로슈토·부라타 치즈 피자다. 구운 피자 위에 얇게 썬 프로슈토와 부드러운 부라타 치즈, 신선한 루꼴라를 올리는 방식으로, 별도의 복잡한 조리 과정 없이도 근사한 비주얼을 완성할 수 있다.

최근 SNS서 인기를 끌고 있는 루꼴라·프로슈토 피자. 클립아트코리아 제공

◆ 한국식 요리에도 스며든 이색 조합

한식과의 조합도 좋다. 특히 기름진 음식에 곁들이면 입안을 깔끔하게 정리해 줘 인기가 높다. 최근 부침개와 전 요리에 루꼴라를 더한 ‘루꼴라 전’을 메인 메뉴로 내놓는 식당이 늘면서 조리법도 활발하게 공유되고 있다.

가장 쉽게 도전할 수 있는 메뉴는 루꼴라 부침개다. 기존 부침개 반죽에 잘게 썬 루꼴라를 넣거나, 완성된 전 위에 신선한 루꼴라를 올리는 방식으로 즐길 수 있다.

감자전과의 조합도 주목받고 있다. 바삭하게 구운 감자전 위에 루꼴라를 올리면 감자의 고소하고 담백한 맛에 채소의 산뜻한 향이 더해진다. 여기에 사워크림이나 요거트 소스, 올리브오일을 곁들이면 서양식 브런치 메뉴 같은 분위기를 연출할 수 있다.

또 모차렐라 치즈나 체다 치즈를 활용한 전 위에 루꼴라를 올리면 치즈의 진한 풍미를 루꼴라의 쌉싸름한 향이 잡아줘 맛의 균형을 맞춰준다.

◆ 루꼴라, 맛에 영양까지 풍부해

루꼴라에는 비타민 A·C·K와 엽산, 칼슘, 칼륨 등이 풍부하며, 특히 비타민 C와 베타카로틴 등 항산화 성분이 들어 있어 건강한 식단을 구성하는 데 도움을 줄 수 있다. 클립아트코리아 제공

루꼴라는 맛과 비주얼뿐 아니라 다양한 영양 성분을 함유한 채소로도 주목받고 있다. 비타민 A·C·K와 엽산, 칼슘, 칼륨 등이 풍부하며, 특히 비타민 C와 베타카로틴 등 항산화 성분이 들어 있어 건강한 식단을 구성하는 데 도움을 줄 수 있다.

칼로리가 낮고 식이섬유가 포함돼 포만감을 유지하는 데도 유리해 체중 관리를 하는 소비자들에게도 인기가 높다. 최근에는 맛과 건강, 플레이팅까지 고려하는 소비자가 늘면서 루꼴라가 단순한 장식용 채소를 넘어 다양한 요리에 활용되는 건강 식재료로 자리 잡고 있다.