송진우, 아내에게 따귀 맞은 사연…"초콜릿으로 장난치다가"

배우 송진우가 만원 버스에서 일본인 아내에게 장난을 치다가 따귀를 맞은 일화를 밝혔다.

14일 방송된 SBS 예능 프로그램 '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'에는 송진우, 미나미 부부가 출연했다

지난 14일 방송된 SBS 예능 프로그램 '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'에는 송진우, 미나미 부부가 출연했다. SBS 제공

이날 송진우는 "일본에 뮤지컬 '난타' 공연을 하러 갔다가 아내를 만났다"며 "일본어, 한국어, 영어 등 아는 단어를 총동원해 보디랭귀지를 하면서 연애를 했다"고 말했다.

미나미도 남편과의 첫 만남을 떠올리며 "'이 사람과 뭔가 있을 것 같다'는 느낌이 있었다. 근데 서로 언어가 안되니까 소통의 장벽이 있었다"고 밝혔다.

그렇게 국제 연애를 시작한 두 사람은 3개월 만에 한국에 정착했다.

송진우는 "아내가 초콜릿을 좋아하는데 연애하던 시절 초콜릿을 몇 개 사서 버스를 탔다. 퇴근시간 만원 버스였다"고 떠올렸다.

이어 "초콜릿 하나를 먹었는데 아내가 달라고 하더라. 한국말을 잘못할 때라 귀여워서 '주세요'라고 몇 번 시켰더니 따귀를 때리더라. 온 시선이 집중됐었다"고 말했다.

송진우는 "미나미가 제 팬티를 갈기갈기 찢어 놓은 적도 있다"고 폭로해 모두를 놀라게 했다.

이에 미나미는 "삼각팬티 밑을 잘라 놓은 적이 있다. 그걸 몇 번 했었다"며 웃었다. 송진우와 싸우는 것 대신에 선택한 미나미 나름의 방법이었던 것.

송진우는 "미나미가 엉뚱한 매력이 있다. 저는 미나미가 웃겨서 결혼했다"며 "싸웠다가도 웃음이 터지는 상황이 많다. 그래서 12년 동안 재밌게 결혼 생활을 유지하고 있는 것 같다"고 애정을 드러냈다.

<뉴시스>