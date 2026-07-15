경상국립대·UNIST·KAI, 우주항공 인재 공동 육성

경남 지역의 우주항공·방위산업을 이끌어갈 미래 핵심 인재를 양성하기 위해 지역 거점국립대학과 과학기술원, 그리고 국내 대표 방산기업이 손을 잡았다.

15일 경상국립대에 따르면 경상국립대, 울산과학기술원(UNIST), 한국항공우주산업(주)(KAI)는 ‘우주항공방산 및 AI 핵심기술 공동 연구소’ 설립·운영을 위한 다자간 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 교육부가 올해 4월 발표한 ‘성장엔진 연계 지역인재 양성 방안’의 일환으로 추진됐다.

경상국립대·UNIST·한국항공우주산업(KAI) 관계자들이 경상국립대 가좌캠퍼스에서 ‘우주항공방산 및 AI 핵심기술 공동 연구소’ 설립을 위한 다자간 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 경상국립대 제공

국가거점국립대를 중심으로 과학기술원과 기업이 유기적인 협업 체계를 구축해 우주항공방산 분야에 꼭 필요한 지역 맞춤형 인재를 공급하는 것이 골자다.

세 기관은 이번 협약에 따라 △우주항공방산 및 인공지능(AI) 핵심기술 연구를 위한 공동 연구소 설립 △국가 및 글로벌 연구개발(R&D) 과제의 공동 기획 및 수행 △석·박사급 학위 과정과 비학위 과정을 아우르는 전문 교육 프로그램 개발 △연구 인력 교류 및 첨단 연구 인프라 공동 활용 등에서 전방위적으로 협력하기로 뜻을 모았다.

특히 설립 예정인 공동 연구소는 첨단 미래 산업의 핵심인 ‘AI 공동 연구소’와 차세대 이동 수단으로 주목받는 ‘AAM(미래항공 모빌리티) 공동 연구소’를 양대 축으로 삼아 실무를 구체화할 계획이다.

세 기관은 조만간 통합 실무 협의회를 구성해 조직 체계와 소요 재원 분담, 개별 연구과제 발굴 등 세부적인 운영 방안을 조율해 나갈 예정이다.

우주항공청(KASA) 개청과 맞물려 이번 협약이 가지는 시너지 효과도 클 것으로 기대된다.

UNIST의 세계적인 첨단 과학기술 역량과 KAI가 보유한 글로벌 수준의 항공우주 기술력, 경상국립대의 글로컬 교육 인프라가 결합하면 지역 산업 생태계에 강력한 활력을 불어넣을 것이라는 분석이다.

권진회 경상국립대 총장은 “우주항공청 개청과 연계해 대한민국 우주항공의 중심지로 도약 중인 경남에서 산·학·연 초광역 협력 플랫폼이 구축된 것은 매우 뜻깊은 일”이라며 “기업 주도의 혁신 현장에 즉시 투입 가능한 글로벌 핵심 인재를 양성하고 차세대 기술을 선도해 나가겠다”고 밝혔다.