“시의원 아동 성매매 혐의?”… 경찰, 충북 청주시의회 등 압수수색

경찰이 충북 청주시의원의 미성년자 성범죄 의혹과 관련해 강제수사에 나섰다.

청주청원경찰서는 15일 오전 8시30분부터 약 45분여간 청주시의회 소속 A시의원 의원실과 지역구 사무실, 주거지 등에 수사관을 보내 압수수색을 벌였다. 경찰은 이 과정에서 컴퓨터와 디지털 저장장치 등 관련 증거물을 확보한 것으로 전해졌다.

경찰이 15일 오전 충북 청주시의회 한 의원 집무실에 대한 압수수색을 진행하고 있다. 뉴시스

A의원은 2024년 10월쯤부터 휴대전화 채팅 애플리케이션(앱)을 통해 미성년자와 여러 차례 성관계를 맺고 성매매를 권유한 혐의 등을 받는다. 또 성착취물을 제작한 정황도 들여다보고 있는 것으로 알려졌다. 경찰은 이 과정에서 금품 제공이나 담배 등을 사주겠다고 유인한 것으로 보고 수사를 확대하고 있다.

수사는 피해자 측 부모 신고로 착수했다. 경찰은 아동 청소년 성보호에 관한 법률 위반 및 미성년자의제강간 혐의 등으로 불구속 입건하고 강제수사에 돌입한 것으로 알려졌다. 현재까지 제작된 성착취물이 외부에 유포된 정황은 확인되지 않았다.

A의원은 “억울하다”는 입장이다. A의원은 지난 6∙3 지방선거에서 청주시의원으로 당선된 초선 의원이다.

경찰은 확보한 압수물의 디지털 포렌식 분석 등을 거쳐 사건 경위와 구체적인 혐의 사실을 조사할 방침이다. 경찰 관계자는 “수사 중인 사안이어서 자세한 내용을 확인해 줄 수 없다”고 말했다.