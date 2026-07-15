"제니와 커피 마시겠다" 소속사 찾아간 36만 유튜버, 결국 사과

그룹 블랙핑크 제니를 만나기 위해 소속사를 찾아간 유튜버 포테이토 터틀(본명 송지윤)이 비판이 이어지자 사과했다.

포테이토 터틀은 지난 14일 자신의 소셜미디어를 통해 "제가 올린 영상으로 인해 불편함을 느끼신 모든 분들께 진심으로 사과드린다. 남겨주신 댓글들 하나하나 읽어보며 제 경솔했던 행동에 대해 깊이 반성하고 있다"고 밝혔다.

포테이토터틀. 포테이토터틀 인스타그램 캡처

포테이토 터틀은 구독자 약 36만명을 보유한 유튜버다. 최근 자신의 버킷리스트 가운데 하나인 '블랙핑크 제니와 커피 마시기'에 도전한다며 서울 용산구 한남동에 있는 제니의 소속사를 방문하는 영상을 공개했다.

영상에서 포테이토 터틀은 "언니(제니) 회사가 한남동에 있다더라. 제가 해방촌에 살지 않나. 같은 용산이라는 공통점이 있다. 기회는 문을 두드리는 자에게 오는 법"이라며 편지와 꽃다발, 하트 모양 풍선 등을 들고 소속사를 찾았다.

포테이토 터틀이 출입문 초인종을 누르자 회사 직원으로 추정되는 남성이 제니가 자리에 없다고 알렸다. 포테이토 터틀은 해당 남성에게 편지와 꽃을 전달한 뒤 돌아갔다.

영상 공개 이후 온라인에서는 유명인의 소속사를 예고 없이 방문한 행동이 부적절하다는 비판이 나왔다.

포테이토 터틀은 이후 영상을 비공개로 전환하고 사과문을 게재했다.

그는 "회사를 무작정 찾아가 편지와 꽃다발을 전달한 행동이 사생으로 비춰질 수 있다는 점을 인지하지 못했다"며 "편지를 전달하고 이 과정을 영상으로 만들어 진심을 전하고 싶다는 마음이었지만 그 방식이 잘못됐다"고 말했다.

이어 "제가 아이돌 팬 문화에 대해 너무 무지했던 것 같다. 앞으로는 더 신중하게 행동하겠다. 죄송하다"고 사과했다.

<뉴시스>