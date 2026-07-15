장동혁 “한동훈, 당 사지로 몰고 복당? 뺄셈정치” 비판

팬앤마이크 유튜브 출연해 한 의원 겨냥

“팩트 반박 못하면서 공격만 한다”

“스나이퍼가 우리 편 쏘면 큰 재앙”

국민의힘 장동혁 대표가 무소속 한동훈 문제의 복당 문제와 관련해 “범죄 행위로 제명된 사람에 대해 복당을 거론하는 것 자체가 적절치 않다”고 불편한 심경을 토로했다.

장 대표는 이날 펜앤마이크 유튜브에 출연해 “자신은 계엄을 막고 탄핵을 주도한 사람으로 남고, 추경호 대구시장과 국민의힘은 사지로 몰아넣고 갑자기 복당하겠다는 게 도대체 무슨 논리냐”며 이같이 밝혔다.

국민의힘 장동혁 대표가 14일 국회에서 열린 '장윤기 사건이 드러낸 수사 공백과 보완 수사권의 필요성' 토론회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

장 대표는 안철수 의원이 추 시장 재판에서 한동훈 당시 당대표가 당사로 모이라고 했다고 증언한 것을 언급하며 “안 의원이 증언한 다음에도 그게 계속 틀렸다고 주장하면, 추 시장은 내란죄 공범으로 처벌을 받으라는 것이냐”며 “팩트에 대해 반박은 못하면서 안 의원을 공격하기만 한다”고 비판했다.

장 대표는 “본질에 대해서는 이야기 못 하면서 메신저만 공격하는 방식이기 때문에 당원들은 분노하는 것”이라며 “그동안 한 의원의 복당을 응원하던 원내 의원들도 이제 복당에 대해 언급할 명분을 상실했고 그 어떤 기반도 남아 있지 않다”고 주장했다.

그는 “한 사람을 우리 편으로 데려오는 게 중요한 게 아니라 데려왔을 때 우리의 힘이 강화할 때 덧셈 정치라고 할 수 있는데 오히려 전력이 떨어진다면 그건 뺄셈 정치”라고 강조했다. 그러면서 “정말 총 잘 쏘는 스나이퍼를 데려왔는데 그 사람이 적을 향해 총을 쏘면 전투력에 정말 도움이 되겠지만, 그 기막힌 총쏨시를 우리 편을 향해 쏜다면 그것은 큰 재앙이 아니겠느냐”고 지적했다.