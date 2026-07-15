'김부장' 돌풍 계속된다…2주 연속 넷플릭스 글로벌 1위

배우 소지섭 주연의 SBS 드라마 '김부장'이 2주 연속 글로벌 1위에 올랐다.

15일 넷플릭스 공식 사이트 투둠에 따르면 '김부장'은 지난주 910만 시청수(시청 시간을 작품의 총 러닝 타임으로 나눈 값)를 기록해 비영어 쇼 부문 1위에 올랐다.

SBS TV 금토 드라마 '김부장'. SBS 제공

'김부장'은 동명의 네이버 웹툰을 원작으로, 세상에서 가장 평범한 아빠가 하나뿐인 딸을 되찾기 위해 세상에서 가장 위험한 남자가 돼 싸우는 복수 액션 드라마다.

지난달 26일 공개된 '김부장'은 2주 차에 1위에 오른 뒤 2주 연속 정상을 유지했다. 시청률에서도 방송 4회 만에 20%를 돌파해 6회는 22.3%를 기록하며 가파른 상승세를 보이고 있다.

국가별로는 한국, 인도네시아, 싱가포르, 페루 등 22개국에서 1위에 올랐다. 이를 포함해 총 72개국에서 10위권에 이름을 올렸다.

김무열·이성민 주연의 '참교육'은 360만 시청수로 2위를 기록했다. 무너진 대한민국 교육현장의 민낯을 조명한 '참교육'은 공개 이후 화제를 모으며 4주 연속 정상을 차지했지만 '김부장'에게 2주 연속 정상을 내줬다.

연애 리얼리티 예능 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어' 시즌2는 공개 첫 주 8위에 올랐다. '모태솔로지만 연애는 하고 싶어'는 모태솔로들의 첫 연애와 이들을 응원하는 패널들의 조합이 시청자들의 눈길을 끌었다.

배우 지성 주연의 JTBC 드라마 '아파트'는 공개 첫 주 10위에 올랐다. '아파트'는 아파트 단지 내 눈먼 돈을 접수하려는 전직 조폭이 주민들과 함께 비리를 파헤쳐가는 이야기다.

'부산행', '군체'의 연상호 감독이 각본을 맡은 '가스인간'은 4위를 차지했다. '가스인간'은 TV 생방송 중에 사람의 신체가 부풀어 폭발하는 사건이 일어나고 그 후 신체가 가스 형태로 변한 가스인간이 전국을 공포 속으로 몰아넣으면서 벌어지는 이야기를 그린다. 1960년에 나온 혼다 이시로 감독의 영화 '가스인간 제1호'가 원작이다.

비영어권 영화 부문에선 공명·진선규 주연의 '남편들'이 10위에 올랐다. '남편들'은 범죄 조직에게 납치당한 아내를 구출하기 위해 전 남편과 현 남편이 뜻하지 않게 손을 잡으면서 벌어지는 이야기를 그린 코미디 액션 영화다.

<뉴시스>