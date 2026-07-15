영국에서 가장 높은 벤 네비스산을 오르던 반려견이 대마초 성분을 섭취해 의식을 잃으면서 산악 구조대가 긴급 투입되는 일이 벌어졌다.

13일(현지시간) CNN에 따르면 전날 스코틀랜드 벤 네비스산 등반에 나섰던 5살 래브라도레트리버종 '도쿄'가 갑자기 뒷다리를 쓰지 못하고 정신을 잃는 증세를 보여 구조대가 출동했다.

반려견 '도쿄'가 영국에서 등산 중 대마초 성분을 섭취해 구조되고 있다. 로하버 산악 구조대 SNS 캡처

도쿄는 주인 크리스티나 블루메와 함께 등반 중이었다. 블루메는 전문 반려견 조련사로 활동하고 있다. 산 정상을 한 시간가량 앞두고 갑작스레 다리에 힘이 빠지더니 곧이어 도쿄가 쓰러졌다.

블루메는 당시 상황을 CNN에 전했다. "정상까지 한 시간 정도 남았을 무렵 도쿄의 뒷다리가 심하게 힘이 빠지는 것을 알아차렸다"고 말했다. 이어 "처음에는 등산 때문에 척추에 문제가 생겼거나 디스크가 탈출한 건가 싶었지만 곧 도쿄가 의식을 잃었다 되찾기를 반복하기 시작했다"고 전했다.

블루메는 24kg에 달하는 도쿄를 안고 산을 내려가려 했으나 뜻대로 되지 않았다. 폭우까지 겹치면서 무거운 개를 데리고 하산하기가 사실상 불가능했다. 결국 함께 있던 일행의 제안에 따라 응급 구조를 요청하기로 했다.

때마침 근처에서 다른 구조 임무를 끝내고 복귀하던 로하버 산악 구조대원들이 신속히 현장에 도착했다. 대원들은 들것을 이용해 도쿄를 안전한 곳으로 옮겼다.

곧바로 인근 동물병원으로 이송된 도쿄는 예상 밖의 진단을 받았다. 담당 수의사는 증상의 원인이 척추 이상이 아니라 신경독성이라며 이는 대마초를 섭취했을 때 흔히 나타나는 반응이라고 설명했다.

블루메는 당시 상황을 떠올리며 "도쿄는 대마초를 섭취했을 때 나타나는 모든 증상을 보였고, 혈액 검사도 받았다"고 말했다. 이어 "결정적인 단서는 체온을 재던 중 도쿄가 방귀를 뀌었는데 그 냄새가 완전히 대마초 냄새와 같았다는 점이었다. 마치 대마초를 피우는 사람 옆에 서 있는 것 같았다"고 전했다. 그러면서 "웃을 일은 아니지만, 약간은 웃기기도 했다"고 덧붙였다.

병원에서는 정맥 수액과 함께 독소 흡착 효과가 있는 활성탄을 투여하는 치료를 진행했다. 도쿄는 하루 만에 몸 상태를 완전히 회복하고 무사히 퇴원했다. 블루메는 "도쿄는 아주 행복하게 꼬리를 흔들며 바로 나갈 준비가 되어 있었다"며 "그 다음 날이면 이런 일이 그녀에게 일어났다고는 상상조차 할 수 없을 정도였다"고 말했다.

수의사는 "개가 직접 대마초를 피우는 경우는 없다"고 선을 그으면서 산책로에 버려진 대마초 함유 식품을 주웠거나 대마초를 피운 사람의 배설물을 먹었을 가능성이 가장 크다고 짚었다.

로하버 산악 구조대는 자신들의 페이스북 계정에 이번 출동을 소개하며 "쓰러진 개를 돕기 위해" 현장에 갔다고 밝혔다. 이어 "평소 매우 건강하고 활동적인 작업견인 도쿄가 무언가를 섭취해 위독한 상태에 빠졌던 것으로 추정된다"고 덧붙였다.

주인 블루메는 이번 사고를 계기로 반려견 관리에 더 신경 쓰게 됐다고 밝혔다. 그는 "반려견이 길가에 있는 것을 무심코 주워 먹는 버릇이 얼마나 위험한지 큰 교훈을 얻었다"고 말했다. 이어 "앞으로는 산책할 때 반려견의 행동을 더욱 주의 깊게 살필 것"이라고 전했다.

<뉴시스>