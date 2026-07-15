겐트대 글로벌캠퍼스·마린유겐트, 글로벌 석학과 기후회복 논의

벨기에 겐트대학교의 한국 캠퍼스와 부설 마린유겐트 코리아가 기후회복에 대해 글로벌 석학들과 머리를 맞댔다.

겐트대 글로벌캠퍼스와 마린유겐트 코리아는 14일 인천 송도 G타워에서 ‘연안습지 생태계, 철새 이동 경로 보전 및 기후 회복력’을 주제로 국제 세미나를 개최했다. 행사는 ‘동아시아-대양주 철새 이동 경로 파트너십(EAAFP)’ 창립 20주년을 기념해 열렸다.

이날 박지혜 마린유겐트 코리아 한국 대표가 좌장을 맡았다. 우리나라를 비롯해 중국, 일본, 태국, 방글라데시, 인도네시아 등 여러 국가의 석학들이 다수 참석해 연구 결과를 공유하고 심도 있게 논의했다.

한태준 겐트대 글로벌캠퍼스 총장은 ‘글로벌 갯벌 연대: 과학·자연·사람·평화를 잇다. 황해에서 세계로’를 주제로 강단에 섰다. 한 총장은 “습지·철새 보호와 자연 기반의 기후위기 해법을 찾는데 실질적인 계기가 됐길 기대한다”고 말했다.

세미나의 성과는 11월 중국 푸저우에서 열리는 ‘제2회 EAAFP 과학 심포지엄 및 FUA(철새이동경로 대학연합) 총회’로 이어질 예정이다. 겐트대 측은 이번 성과를 바탕으로 공동연구와 협력 강화 등 다양한 노력을 지속할 방침이다.