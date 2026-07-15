유지태 "가정폭력 피해자 위해 '중간의 집' 만들었다"

배우 유지태가 가정폭력 피해자들을 위해 '중간의 집'을 만들게 된 계기를 공개했다.

유지태는 14일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에 게스트로 출연해 작품 비하인드 스토리부터 인생 이야기까지 나눴다.

유지태. '이민정 MJ' 유튜브 캡처

유지태는 현재 배우라는 직업과 함께 사회복지사를 인생의 목표로 삼고 있다고 했다.

그는 과거 액션 스쿨을 함께 다니던 동료의 차 사고를 계기로 비정규직·계약직의 인권이 보장되지 않는 사각지대를 목격했다고 했다.

유지태는 "내 친구가 10년 동안 현장에서 굴렀던 사람인데 아무런 보장이 없다는 걸 느끼고 알아야겠다는 생각에 사회복지대학원에 들어갔다"고 했다.

그는 가정폭력 피해 여성과 아동들이 6개월 후엔 쉼터에서 퇴소해야 하는 규칙에 대해서도 언급했다.

유지태는 "(퇴소 후엔)그들이 다시 폭력 가정에서 맞고 재입소해야 하는 악순환이 있다. 그래서 경제적·정신적 자립을 할 수 있는 '중간의 집'이 필요하다고 느껴 만들게 됐다"고 했다.

유지태의 선행이 알려지자 대한주택공사 측은 200여 가구 설립을 지원했다.

<뉴시스>