하지원, 18년만 프로야구 시구 나선다…"승리요정 되고 싶어"

배우 하지원이 프로야구 시구자로 마운드에 오른다.

소속사 해와달엔터테인먼트는 하지원이 오는 16일 서울 잠실야구장에서 열리는 LG트윈스와 KT위즈의 경기에 시구자로 나선다고 15일 밝혔다.

이번 시구는 2014년 '희망더하기 자선야구대회' 이후 12년 만이며, 프로야구 정규 시즌 시구로는 2008년 롯데자이언츠와 삼성라이온즈의 경기 이후 18년 만이다.

하지원의 시구는 지난 5월 MBC '쇼! 음악중심'에서 깜짝 선보인 '홈런' 무대에서 비롯됐다. 아이돌 못지 않은 퍼포먼스로 화제를 모은 영상이 화제가 된 바 있다.

이번 시구는 곡 제목에 맞춰 선수들에게 '홈런'을 날리라는 승리의 기운을 불어넣기 위해 성사됐다. 준비 과정은 유튜브 웹예능 '26학번 지원이요'를 통해 공개될 예정이다.

하지원은 "연습을 정말 열심히 한 만큼 선수들을 응원하는 마음이 잘 전해졌으면 좋겠다"며 "선수들이 실제로 홈런을 기록해 승리 요정으로 거듭나고 싶다"고 했다.

하지원은 유튜브 웹예능 '26학번 지원이요'를 통해 대중과 소통하고 있다. 오는 9월 영화 '비광' 개봉을 통해 관객들과 만남을 준비하고 있다.

<뉴시스>