우크라 수상드론 맹활약…푸틴 별장 인근 러 경비정 격침

흑해 연안도시서 러 연방보안국 소속 경비정 공격…"사상자 발생"

우크라이나의 수상 드론 한 대가 14일(현지시간) 흑해 연안에 정박해 있던 러시아 경비정을 공격해 침몰시켰다고 우크라이나 당국이 발표했다.



우크라이나 해군은 이날 자국산 '사르간-3000' 수상 드론이 러시아 흑해 연안의 휴양도시 겔렌지크에 정박해 있던 경비정 '에메랄드' 호를 타격해 일부 승조원이 숨지고 부상자가 발생했다고 페이스북 등 소셜미디어를 통해 밝혔다.

우크라이나 해군이 공개한 러시아 경비정 에메랄드호의 피격 직후 모습. 우크라이나 해군 엑스 계정

우크라이나 해군은 피격된 에메랄드호의 위성 사진도 공개했는데, 사진 속 선박은 선체가 두 동강 난 모습이다.



에메랄드호는 전장 약 61m에 헬리콥터 착륙장을 갖춘 경비정으로, 러시아 연방보안국(FSB)이 운용해왔다고 우크라이나 해군은 전했다.



FSB는 국경 순찰과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 반대파 탄압·제거에 주도적인 역할을 맡은 것으로 알려진 러시아의 핵심 안보 조직이다.



우크라이나 당국은 피격된 에메랄드호가 지난 2018년 11월 25일 케르치 해협에서 우크라이나 선박들을 공격하는 데 가담했다고 밝혔다. 케르치 해협은 러시아 본토와 2014년 우크라이나로부터 강제 병합한 크림반도 사이에 있는 좁은 해로다.



우크라이나는 전에도 수상 드론을 이용해 케르치해협의 러시아 교량과 크림반도 세바스토폴항에 있던 러시아 군함들을 공격한 바 있다.



에메랄드호가 정박해있던 흑해 연안 도시 겔렌지크는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 관련된 것으로 알려진 호화 저택과 약 24㎞가량 떨어져 있다고 미국의 일간 월스트리트저널(WSJ)이 전했다.



러시아의 대표적 반(反) 푸틴 인사였던 민주화 운동가 알렉세이 나발니(2024년 사망)는 2021년 공개된 한 영상에서 삼엄한 경비를 받는 이 저택을 기업인들이 돈을 대 푸틴을 위해 지어진 시설이라고 주장한 바 있다.



WSJ은 이번 공격은 우크라이나의 수상 드론이 흑해에서 주도권을 확대하는 데 얼마나 큰 역할을 해왔는지를 보여주는 최근 사례라고 평가했다.

<연합>