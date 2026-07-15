‘앗, 지하철에 두고 내렸네’…이제는 ‘집앞배송’ 신청하세요

서울 지하철 이용 중 열차 내에서 잃어버린 물건을 택배서비스를 통해 돌려받을 수 있는 길이 열린다.
서울교통공사와 CJ대한통운은 유실물 센터에 보관 중인 물건을 고객이 원하는 주소로 배송하는 ‘유실물 집앞배송 서비스’를 오는 20일부터 시행한다.
그동안에는 유실물을 찾기 위해 유실물 센터를 직접 방문하거나, 원하는 역사 내 물품보관함에서 수령하는 ‘또타 유실물 배송서비스’만 이용해야 했다.
공사는 여기서 한 발 더 나아가 ‘집앞배송’ 서비스 도입으로 고객이 자택이나 직장 등 원하는 장소에서 유실물을 편하게 받을 수 있게 했다.
해당 서비스는 유실물 센터에 물건이 있는지 먼저 확인한 후, 본인 확인과 배송 주소 입력, 배송비 결제를 거치면 간편하게 이용할 수 있다.
배송비는 2㎏ 미만은 5000원, 2㎏ 이상~10㎏ 미만은 6000원, 10㎏ 이상~20㎏ 미만은 7000원이다. 다만 배송지역과 규격 등에 따라 요금은 변동될 수 있다.
서비스는 CJ대한통운과의 협력으로 운영하며, 현금과 유가증권, 폭발성 물질, 동·식물 등 일부 품목은 배송 대상에서 제외한다.
잃어버린 물건은 자신이 탑승한 시간과 내린 열차의 객차 위치(승강장 바닥 안전문 번호), 짐 위치 등을 정확히 기억하면 더욱 빠르게 찾을 수 있다.
분실 당일 찾지 못한 물건은 공사에서 '경찰민원24' 사이트에 등록 후 일주일간 보관한다.
스마트폰이나 PC로 ‘경찰민원24’에 접속해 물품 유형과 날짜, 사진 등을 검색하면 자신이 잃어버린 물건이 맞는지 확인할 수 있다.
김태균 서울교통공사 사장은 “시민 눈높이에 맞는 생활밀착형 서비스의 지속 확대로 고객 만족도와 유실물 본인 인도율을 높이겠다”고 말했다.