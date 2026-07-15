李대통령 "술자리서 젊은 이성 직원 옆자리에 앉히지 말라…인격모독"

업무보고서 강력한 공직기강 확립 주문

"대체로 안 그러는데… 요즘은 큰일 난다"

이재명 대통령은 15일 “술 먹는거 다 좋은데 옆자리에 젊은 이성을 앉히거나 그런거 하지 마세요”라고 공직기강 확립을 주문했다. 직장내 성 비위에 각별한 주의를 기울여야 한다는 것이다.

이 대통령은 이날 오전 청와대에서 열린 ‘삶으로 체감하는 대체불가 대한민국-국민과 함께하는 두 번째 업무보고’ 마무리발언에서 “대한민국 모든 공직자가 다 들으면 좋겠다”며 “술 먹고 노는 거 다 좋은데 옆자리에 젊은 이성을 앉히거나 그런 거 하지 말라. 그거 꼭 사고 난다”고 말했다.

이재명 대통령이 15일 청와대 영빈관에서 열린 부처 업무보고에서 보고 내용을 경청하고 있다. 연합

이 대통령은 “아직도 그런 경우가 가끔 있는 것 같다. 대체로 안 그러는데”라며 “젊은 이성 직원이 노리갯감이 아니지 않으냐”고 했다.

이어 “그렇게 취급을 당하는 자체가 엄청나게 격분할 상황”이라며 “전에는 다 수용하고 감수했다. 그런데 (이제는) 그런 태도, 그런 마인드 자체가 인격 모독”이라고 밝혔다.

그러면서 “동등한 인격적 주체가 아닌 것으로 대하는 것”이라며 “대상으로, 수단으로 그 생각 자체가 이제는 없어야 된다”고 강조했다.

이 대통령은 “얼마 전에도 그런 사고가 좀 난 것 같아서 제가 드린 말씀”이라며 “옛날에는 아무 문제가 없었는데 요즘은 안 된다. 요즘은 큰일 난다”고 덧붙였다.

앞서 지난해 10월 광주 광산소방서 소속이었던 여성 소방교가 전남에서 숨진채 발견됐다. 그는 생전 직장에서의 잦은 술자리 참석 강요, 직장 내 괴롭힘에 시달린 것으로 국무조종실 조사 결과 밝혀졌다. 그의 상사들은 회식 자리에서 술을 강요했던 것으로 조사 결과 드러났다.