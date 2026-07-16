안전하이∼ 경북교육청, 재난정보 제공

전국 첫 통합 기상상황판 가동

날씨·학교위치 등 실시간 확인

경북도교육청이 17개 시·도교육청 최초로 통합 기상상황판인 ‘경북교육 안전하이’ 시스템을 구축하고 정식 운영에 들어갔다.



15일 도교육청에 따르면 경북교육안전하이는 본청과 도내 22개 시·군 단위의 기상 예·특보 및 산불 정보, 관내 학교 위치 등을 하나의 화면에서 실시간으로 확인할 수 있는 지역 맞춤형 재난 통합 모니터링 시스템이다. 여름철 집중호우와 태풍, 폭염 등 각종 자연재난 발생 시 신속한 상황 파악과 초기 대응을 지원하기 위해 구축됐다.



이번 시스템은 기상청과 산림청, 국토교통부 등 정부 기관이 제공하는 공공데이터를 실시간으로 연계해 최신 기상·재난 정보를 정확하고 안정적으로 제공하는 것이 가장 큰 특징이다.



사용자 편의성도 크게 강화했다. 반응형 웹 기반으로 구축돼 PC와 모바일, 태블릿, 스마트TV 등 다양한 기기에서 별도의 프로그램 설치 없이 동일한 서비스를 이용할 수 있다.



특히 교직원은 물론 학부모와 도민 등 누구나 별도의 회원가입 절차 없이 전용 웹페이지 또는 QR코드를 통해 시스템을 이용할 수 있다. 실시간 기상, 재난 정보뿐 아니라 교육기관의 선제적 대응 현황까지 손쉽게 확인할 수 있어 정보 접근성과 행정의 투명성도 함께 높였다.