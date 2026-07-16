식당·쇼핑몰서 KB앱으로 즉시 QR결제… ‘WOW’ [심층기획-글로벌 영토 넓히는 K-금융]

스타뱅킹 해외결제서비스 써보니



전역 확대… 3200만개 가맹점 이용 가능

별도 환전 필요 없어… 안전하고 간편

“Can I pay with QRIS?(큐리스로 결제할 수 있나요?)”



“Yes, sure.(네, 물론입니다.)”



“Terima kasih.(트리마 카시·고맙습니다.)”

인도네시아에서는 현금보다 QR코드가 먼저다. 기자는 지난달 말부터 7월 초까지 자카르타를 취재하는 동안 환전해 간 인도네시아 화폐인 루피아를 꺼낼 일이 없었다. 대형 쇼핑몰은 물론 식당과 편의점, 개인상점 대부분에서 QR결제가 가능했고, KB국민은행의 ‘KB스타뱅킹 해외결제서비스’만 열면 간편하게 결제가 이뤄졌다.



기자는 자카르타 중심부에 위치한 복합쇼핑몰인 스나얀 시티 몰(Senayan City) 1층에 위치한 스타벅스에 방문해 상품을 구매하며 KB국민은행의 애플리케이션인 ‘KB스타뱅킹’(사진)을 열었다. 앱 하단에 있는 ‘지갑’을 누르고 오른쪽 상단에 있는 ‘결제’ 버튼을 누르자 ‘해외결제’로 연결이 됐다. 바로 인도네시아로 국가를 설정한 뒤 스타벅스 직원이 보여준 QR코드를 스캔하자 순식간에 결제가 끝났다.



KB스타뱅킹 내에서 그동안 차곡차곡 모아온 스타 포인트도 자동으로 결제에 쓰였다. 스타포인트를 제외한 나머지 금액은 계좌에 넣어둔 현금에서 자동으로 충전돼 결제됐다. 평소 KB스타뱅킹을 이용하는 고객이라면 누구나 별도의 과정 없이 인도네시아에서 휴대전화로 QR결제를 할 수 있다.

또 다른 대형 쇼핑몰인 그랜드 인도네시아(Grand Indonesia)에서 만난 한국인 여행객 A씨는 “KB스타뱅킹 앱으로 결제하니 별도로 루피아 환전을 할 필요가 없다”며 “대부분의 쇼핑몰에서 결제가 돼서 쉽고 편하게 여행을 하고 있다”고 말했다.



환전 없이도 여행이 가능한 건 올해 초 KB국민은행이 ‘국가 간 QR결제서비스’를 통해 KB스타뱅킹 해외결제서비스 대상 국가를 인도네시아 전역으로 확대했기 때문이다. 국가 간 QR결제서비스는 금융결제원이 국내 금융사와 해외 지급결제기관을 연결해 각국의 금융 앱을 통해 상대 국가에서도 QR결제가 가능하도록 하는 서비스다. KB국민은행은 인도네시아의 국가표준 QR결제 시스템인 ‘큐리스(QRIS·Quick Response Code Indonesia Standard)’를 통해 결제서비스를 제공 중이다.



인도네시아에서는 QR결제가 이미 일상적인 결제수단으로 자리 잡았다. 인도네시아 중앙은행(Bank Indonesia)이 2019년 QRIS를 도입하면서 은행과 전자지갑, 핀테크 사업자들이 하나의 QR코드를 사용할 수 있게 됐다. 인도네시아 최대 민간 은행인 뱅크 센트럴 아시아(BCA)의 ‘myBCA’와 인도네시아 최대 슈퍼앱인 고젝의 전자지갑 ‘GoPay’ 등도 QRIS를 기반으로 한 모바일 결제 서비스다. 덕분에 대형 쇼핑몰은 물론 재래시장과 노점, 택시까지 QR결제가 빠르게 확산됐고 현금을 사용하는 비중도 꾸준히 줄고 있다.



QR결제 서비스가 대중화된 인도네시아 생태계에 KB국민은행이 올라탄 것은 단순히 해외여행객의 편의성을 높이기 위해서만은 아니다. 해외에서도 고객이 KB스타뱅킹을 계속 이용하도록 만들어 플랫폼 경쟁력을 높이고 결제와 환전, 해외송금 등 다양한 금융서비스를 하나의 앱으로 연결해 고객 저변을 넓히기 위한 전략이다. KB국민은행뿐만 아니라 우리카드를 통해서도 인도네시아 내 QR결제가 가능하다.



다만 인도네시아 사람들이 한국에 와서 QR결제를 할 수 있는 서비스는 아직 준비 중이다.



KB국민은행 관계자는 “자카르타뿐만 아니라 발리 등 인도네시아 전역의 3200만개 이상의 가맹점에서 결제서비스를 이용할 수 있다”며 “앞으로도 글로벌 결제 인프라를 지속 확대해 고객의 일상에 자연스럽게 스며드는 금융 서비스를 제공하는 것이 목표”라고 강조했다.