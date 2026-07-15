기업 여유자금 늘어 5월 통화량 32조 급증

반도체 자금 영향 9개월 만에 최대 ↑

가계는 증시 ‘머니무브’로 역대급 감소

올해 5월 통화량이 기업 여유자금 등으로 전월보다 32조원 넘게 불었으나 가계 보유 통화량은 19조원 줄며 역대 최대 감소폭을 기록했다. 가계 여윳돈이 증시로 몰린 영향으로 보인다.

사진=연합뉴스

한국은행이 15일 공개한 ‘통화 및 유동성’ 통계에 따르면 올해 5월 평균 광의 통화량(M2 기준·평잔)은 4184조4000억원으로 전월보다 32조2000억원(0.8%) 증가했다. 이는 지난해 8월(44조5000억원) 이래 9개월 만에 최대 증가폭이다. 통화량은 지난해 11월 이후 7개월 연속 증가하고 있다. M2는 넓은 의미의 통화량 지표로 현금, 요구불예금, 수시입출금식 예금(이상 M1) 외 머니마켓펀드(MMF), 2년 미만 정기 예·적금, 양도성예금증서(CD), 환매조건부채권(RP), 2년 미만 금융채, 2년 미만 금전신탁 등 곧바로 현금화할 수 있는 단기금융상품이 포함된다.



상품별로 보면 수시입출금식 예금은 한 달 새 24조3000억원 늘었다. 기업 단기 여유자금과 증권·파생상품 거래를 위한 증거금 등이 유입돼 2003년 통계 집계 이래 최대폭으로 증가했다. 2년 미만 금전신탁도 삼성전자·SK하이닉스 등 반도체 기업의 예치자금이 들어오며 3조8000억원 불었다. 전월 3조2000억원 감소에서 증가로 돌아섰다.



경제 주체별로는 가계 및 비영리단체는 통화량이 19조원 감소한 반면 비금융기업(30조1000억원)과 기타금융기관(11조8000억원), 사회보장기구 및 지방정부(3조원) 등은 증가했다. 증시 활황에 개인 자금이 증시 예탁금으로 이동한 탓에 가계 통화량이 역대 최대폭으로 줄었다. 증권사가 투자자 예탁금을 단기자금으로 운용할 경우 기타금융기관 통화량에 반영된다.