“아버지! 사람부터 구해야 해요”… 물에 빠진 70대 구한 소방관 딸과 아버지

군산소방서 소속 이혜림 소방위

의용소방대원인 父와 함께 구조

“아버지! 얼른 사람부터 구해야 해요.”

전북 군산소방서 소속 이혜림 소방위(오른쪽)와 그의 아버지 이민구 김제소방서 청하의용소방대원. 전북도소방본부 제공

주말인 지난 11일 오후 7시쯤 전북 김제의 한 저수지. 해가 뉘엿뉘엿 지기 시작한 순간, 군산소방서 소속 이혜림(33) 소방위는 물속에서 허우적거리는 한 남성을 발견했다. 함께 차를 타고 가던 아버지 이민구(62) 김제소방서 청하의용소방대원도 같은 장면을 목격했다.

지역 연꽃축제장으로 향하던 두 사람은 차량을 급히 세운 뒤 곧바로 119에 신고하며 저수지로 달려가 망설임 없이 물속으로 뛰어들었다. 술에 취한 70대 남성은 스스로 몸을 가누지 못한 채 물에 잠길 듯 위태로운 상태였다. 부녀가 힘을 합쳐 남성을 끌어내던 중 발이 푹푹 빠지는 진흙으로 인해 그의 몸이 다시 물속으로 가라앉는 아찔한 상황도 벌어졌다.



이 소방위는 “순간 머리가 물에 잠기지 않도록 해야 한다’는 생각밖에 들지 않아 아버지와 함께 끝까지 붙잡고 물 밖으로 옮겼다”고 긴박했던 당시를 떠올렸다. 1급 응급구조사 자격을 갖춘 이 소방위는 육지에서도 긴장의 끈을 놓지 않고 구급대가 도착할 때까지 이 남성의 의식과 호흡, 외상 여부를 꼼꼼히 살폈다. 다행히 이 남성은 건강에 큰 이상이 없는 것으로 확인돼 가족에게 무사히 인계됐다. 이 소방위는 2014년 소방공무원으로 임용된 이후 각종 화재와 구조·구급 현장을 누벼온 베테랑 소방관이다.