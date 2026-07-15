“사익 앞세워 보수 희생시켜” “선거 져 놓고 배 째라…”

침묵 깬 국힘 중진들 張 거취압박 전면에



권영세 “장동혁 사퇴하지 않으면

지도부 전체가 책임지는 모습을”

이재오 고문 “張 의원직도 던져야”



장동혁 오히려 ‘한동훈 복당’ 직격

“당 사지로 내몰고… 적절치 않아”

국민의힘에서 장동혁 대표의 사퇴를 요구하는 목소리가 다시 확산하고 있다. 지난달 의원총회에서 제기된 뒤 한동안 수면 아래로 가라앉았던 장 대표 퇴진론이 당내 중진과 보수 원로의 공개 사퇴 요구로 다시 불붙는 모습이다. 장 대표는 사퇴 요구에는 대응하지 않은 채 무소속 한동훈 의원의 복당 가능성을 일축하고, 투표용지 부족 사태를 고리로 장외집회를 이어가며 강경 행보를 고수했다. 지방선거 패배 책임을 둘러싼 퇴진 압박과 한 의원 복당 문제, 부정선거 주장을 앞세운 장외투쟁 노선이 맞물리면서 당내 갈등도 한층 복잡해지는 양상이다.

대심도 빗물터널 찾은 국힘 국민의힘 정점식 원내대표(왼쪽 두 번째)가 15일 서울 종로구 대심도 빗물배수터널 공사 현장을 찾아 2026년 풍수해 주요 안전대책을 보고받고 있다.

국회사진기자단

권영세 의원은 15일 CBS 라디오에서 장 대표를 겨냥해 “사적인 욕심을 앞세워 보수세력을 희생시키고 있다”며 “나중에 지도체제가 어떻게 되든 장 대표는 사퇴가 필요하다”고 밝혔다. 이어 “장 대표가 책임을 안 진다면 지도부 전체가 책임지는 모습을 만들어 내야 한다”고 말했다. 최고위원 4명 이상이 사퇴하면 지도부가 해산되는 당헌 규정을 염두에 둔 발언으로 해석된다. 권 의원은 장 대표가 장외집회 행보를 이어가는 데 대해서도 “지방선거에서 나타난 민심을 반영해 당을 바꾸는 게 급한데 그런 노력은 전혀 안 보인다”며 “내년 총선, 그 이후 대선까지 우리 당이 승리할 수 있는 기반을 만드는 데 굉장히 큰 문제”라고 직격했다. 집회에서 ‘부정선거’ 구호를 외치는 것을 두고는 “누군가 거대한 음모를 가지고 조작해 선거 결과를 뒤집는다는 의미라면 있을 수 없는 얘기”라며 “그런 주장을 멀리할 필요가 있다”고 선을 그었다.



장 대표 사퇴론은 지난달 17일 비공개 의원총회에서 다수 의원이 사퇴를 요구한 뒤 별다른 후속 움직임 없이 잠잠해진 상태였다. 그러나 옛 친윤계이자 당 비상대책위원장을 지낸 5선 중진이 공개적으로 사퇴 필요성을 다시 제기하면서 퇴진 압박에 다시 힘이 실리는 모습이다. 권 의원 외에도 6선 조경태·주호영 의원이 지난달 장 대표 사퇴를 공개적으로 요구한 바 있다.



당 밖에서도 장 대표의 대표직과 의원직 사퇴를 요구하는 목소리가 나왔다. ‘보수 원로’인 이재오 국민의힘 상임고문은 전날 라디오에서 “선거에 망했으면 대표만 그만두는 게 아니라 국회의원을 던져야 된다”고 쓴소리를 냈다. 그는 “우리 정치사를 보면 여당이든 야당이든 큰 선거가 끝나면 당 대표는 임기와 관계없이 ‘내 역할을 다했으니까 그만둔다’고 해왔다”며 “그런데 져놓고도 배 째라며 버티는 건 뒷골목 건달이나 하는 있을 수 없는 일”이라고 꼬집었다.



장 대표는 당 안팎의 퇴진 압박에도 기존 입장을 굽히지 않았다. 오히려 한 의원의 복당 문제를 꺼내 들며 당내 갈등의 또 다른 축을 부각했다. 장 대표는 이날 유튜브 방송에 출연해 “자신은 계엄을 막고 탄핵을 주도한 사람으로 남고, 추경호 대구시장과 국민의힘은 사지로 몰아넣고 갑자기 복당하겠다는 게 도대체 무슨 논리냐”며 “범죄행위로 제명된 사람에 대해 복당을 거론하는 것 자체가 적절치 않다”고 한 의원을 겨냥했다.



장 대표는 안철수 의원이 지난 8일 열린 추 시장 재판에서 한동훈 당시 당대표가 당사로 모이라고 했다고 증언한 것을 언급하며 “안 의원이 증언한 다음에도 그게 계속 틀렸다고 주장하면 추 시장은 내란죄 공범으로 처벌을 받으라는 것이냐”며 “팩트에 대해 반박은 못 하면서 안 의원을 공격하기만 한다”고 비판했다.



장 대표는 한 의원과 대립각을 세우는 동시에 투표용지 부족 사태를 규탄하는 장외집회도 이어갔다. 장 대표는 이날 오후 광주에서 열린 ‘6·3 참정권 박탈 사태 집회’에 참석했다. 장 대표가 투표용지 부족 사태를 규탄하기 위해 지역을 찾은 것은 지난 8일 인천, 12일 부산에 이어 세 번째다. 이날 현장에서 장 대표는 참석자들과 함께 ‘부정선거·재선거’, ‘당일투표·수개표’ 구호를 외쳤다.