고삐 풀린 집값… 매매·전세·월세 다 뛰었다

지난 6월 서울 1% 안팎 나란히 올라

비수도권도 매매 가격 상승 전환

오피스텔 대체 수요 몰려 강세

지난달 전국 주택 매매·전세·월세 가격 모두가 전월보다 오른 ‘트리플(삼중) 강세’를 보였다. 특히, 서울은 매매·전세·월세 가격이 전국 최고인 1% 안팎의 상승률을 기록하며 주거난 심화를 드러냈다. 이로 인해 대체재인 오피스텔을 찾는 수요도 늘고 있다.

아파트와 다세대 주택 등이 혼재된 서울 강남 일대 전경. 연합뉴스

한국부동산원이 15일 발표한 6월 전국 주택가격 동향조사에 따르면 주택종합(아파트·연립주택·단독주택) 평균 매매가격은 전월 대비 0.33% 상승했다. 전세와 월세도 각각 0.38% 올랐다. 서울은 매매(1.03%)와 전세(1.08%), 월세(0.96%) 가격 모두 전국 평균을 2.5∼3배가량 웃돌 만큼 최고 상승률을 기록했다. 서울은 재건축 추진 단지와 대단지, 역세권 등을 중심으로 매수세가 이어졌다는 게 부동산원의 설명이다.



경기지역 매매 가격(0.59%)도 반도체 벨트 배후지역 등의 급격한 상승세에 따라 전월 대비 오름폭이 0.28%포인트 커졌다.

집값이 가장 크게 뛴 화성시 동탄구는 6월 한 달간 6.81%나 올랐다. 인천은 0.11% 올라 상승 전환했고 수도권 전체(0.67%)로는 오름폭이 0.21%포인트 확대됐다.

주택시장 강세는 오피스텔 시장으로 이어졌다. 전국 오피스텔 매매가격은 올 1분기 -0.41%에서 2분기 -0.30%로 하락폭이 축소됐다. 전세는 1분기 -0.09%에서 2분기 0.09%로 상승 전환했고, 월세는 0.66%에서 0.71%로 오름폭이 커졌다. 같은 기간 서울만 보면 매매(0.23%→0.24%), 전세(0.24%→0.40%), 월세(0.75%→0.90%)로 오피스텔 가격 상승폭이 더 두드러졌다. 함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 “아파트 전월세 시장이 단기간에 안정되기 어려워 대체 주거상품을 찾는 수요도 당분간 이어질 것”이라고 했다.