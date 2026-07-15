고삐 풀린 집값… 매매·전세·월세 다 뛰었다

지난달 전국 주택 매매·전세·월세 가격 모두가 전월보다 오른 ‘트리플(삼중) 강세’를 보였다. 특히, 서울은 매매·전세·월세 가격이 전국 최고인 1% 안팎의 상승률을 기록하며 주거난 심화를 드러냈다. 이로 인해 대체재인 오피스텔을 찾는 수요도 늘고 있다.
한국부동산원이 15일 발표한 6월 전국 주택가격 동향조사에 따르면 주택종합(아파트·연립주택·단독주택) 평균 매매가격은 전월 대비 0.33% 상승했다. 전세와 월세도 각각 0.38% 올랐다. 서울은 매매(1.03%)와 전세(1.08%), 월세(0.96%) 가격 모두 전국 평균을 2.5∼3배가량 웃돌 만큼 최고 상승률을 기록했다. 서울은 재건축 추진 단지와 대단지, 역세권 등을 중심으로 매수세가 이어졌다는 게 부동산원의 설명이다.
경기지역 매매 가격(0.59%)도 반도체 벨트 배후지역 등의 급격한 상승세에 따라 전월 대비 오름폭이 0.28%포인트 커졌다.
집값이 가장 크게 뛴 화성시 동탄구는 6월 한 달간 6.81%나 올랐다. 인천은 0.11% 올라 상승 전환했고 수도권 전체(0.67%)로는 오름폭이 0.21%포인트 확대됐다.
주택시장 강세는 오피스텔 시장으로 이어졌다. 전국 오피스텔 매매가격은 올 1분기 -0.41%에서 2분기 -0.30%로 하락폭이 축소됐다. 전세는 1분기 -0.09%에서 2분기 0.09%로 상승 전환했고, 월세는 0.66%에서 0.71%로 오름폭이 커졌다. 같은 기간 서울만 보면 매매(0.23%→0.24%), 전세(0.24%→0.40%), 월세(0.75%→0.90%)로 오피스텔 가격 상승폭이 더 두드러졌다. 함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 “아파트 전월세 시장이 단기간에 안정되기 어려워 대체 주거상품을 찾는 수요도 당분간 이어질 것”이라고 했다.