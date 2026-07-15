민노총, 청와대 앞 집결…"홈플러스 살려내라" 정부 대책 촉구

MBK 본사 향하려다 경찰 저지…행진으로 한때 광화문 교통 차질

전국민주노동조합총연맹(민주노총)이 15일 서울 광화문에서 총파업대회를 연 뒤 청와대까지 행진하며 원청교섭 실현과 홈플러스 사태 해결을 촉구했다.



민주노총은 이날 오후 3시 서울 종로구 동화면세점 앞에서 총파업대회를 개최한 뒤 차도를 따라 행진해 오후 5시께 청와대 사랑채 앞에 집결했다.

전국민주노동조합총연맹(민주노총) 조합원들이 15일 청와대 방향으로 행진을 마친 뒤 마무리 집회를 하고 있다. 연합뉴스

총파업대회에는 경찰 비공식 추산 5천명, 민주노총 추산 1만명이 모였다.



참가자들은 "먹튀 투기자본 용인하는 이재명 정부를 규탄한다", "이재명 정부는 홈플러스 정상화 대책을 마련하라", "10만 노동자의 삶이다, 홈플러스를 살려내자" 등의 구호를 외쳤다.



행진 과정에서 홈플러스 대주주인 MBK파트너스에 항의하겠다며 MBK 본사 방향으로 이동을 시도하기도 했으나, 경찰 저지로 약 10분간 대치한 끝에 예정된 경로를 따라 청와대로 향했다.



행진으로 세종대로 일대 편도 4개 차로가 통제되면서 한때 극심한 교통 혼잡이 빚어졌다.







양경수 민주노총 위원장은 "개정 노조법이 시행되고 수많은 하청 비정규직 노동자들이 교섭을 요구했지만, 원청은 여전히 묵묵부답 책임을 회피하는 데만 골몰하고 있다"며 "이제 인내의 시간은 끝났다"고 목소리를 높였다.



이어 "노동부 장관이 뛰어다녀야 할 곳은 삼성전자가 아니라 노동자들이 일자리를 잃은 홈플러스, 우창코넥타, 옵티칼, 세종호텔"이라고 주장했다.



아울러 "이재명 정부는 당장 원청교섭의 회피 수단이 된 시행령과 행정지침을 폐기하고 교섭에 나오지 않는 사업주를 처벌해야 한다"고 촉구했다.



민주노총 서비스연맹 마트산업노조 홈플러스지부는 "정부는 정책 실패로 인한 국민 피해를 수습하고 수십만명의 생존권을 지켜야 한다"며 "문제가 해결되지 않아 10만명의 삶이 무너진다면 민생을 외면한 정부로 기록될 것"이라고 강조했다.



서비스연맹은 총파업대회 직후 청와대 앞에서 결의대회를 이어가며 홈플러스 사태 해결을 재차 촉구했다.



민주노총은 본대회에 앞서 서울고용노동청 앞에서 금속노조 서울지부와 콜센터노동자대회, 에쓰오일 본사 앞에서 플랜트건설노조 집회도 동시다발로 개최했다.



동화면세점 앞에서는 돌봄노동자들이 집회를 열었다.



제주도청 앞과 경북 포항시청·고용노동부 포항지청 등 전국 각지에서도 총파업대회가 열렸다.



금속노조도 경기·경남·광주전남·대구·대전충북·부산양산·울산·전북·충남 등 전국 각지에서 총파업대회를 열고 원청교섭을 촉구했다.



이를 포함해 전국에서 10만명이 집회에 나섰다고 민주노총은 추산했다.

<연합>