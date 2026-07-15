與, 선호투표제 도입 확정…당대표 후보 21일 예비경선

더불어민주당 최고위원회의와 당무위원회는 8·17 전당대회 당 대표 선거에 선호투표제를 도입하는 안건을 15일 잇달아 의결했다.



민주당은 이날 오전 열린 최고위원회의에 당 대표 및 최고위원 선출 방법을 의결해 당무위 안건으로 부의하기로 했고, 오후에 열린 당무위에서는 이를 그대로 의결했다.

15일 서울 여의도 국회에서 더불어민주당 최고위원회의가 열리고 있다. 연합뉴스

이에 따라 선호투표제 도입을 둘러싼 계파 간 논란은 일단락됐다.



예비경선 및 전략지역 투표 가중치와 관련한 전당대회 룰도 확정됐다.



민주당은 16∼17일 당 대표와 최고위원 후보자들이 등록하고 나면 21일부터 예비경선을 치러 당 대표 후보는 3인으로, 최고위원 후보는 8인으로 추리기로 했다.



전략지역 대의원과 권리당원 표에 가중치를 부여하기 위해 본 경선에서는 대구·경북·경남지역 대의원과 권리당원 유효 투표에 5%의 가중치가 주어진다.



이 같은 전략지역 투표 가중치 부여 방식은 이번 전당대회에만 적용된다.



민주당은 전날 최고위와 당무위를 잇따라 열어 당직 선거에서 과반을 득표한 승자를 가리는 방식 중 하나로 선호투표를 명시하는 내용 등의 당규 개정안을 의결한 바 있다.



전당대회준비위는 같은 날 당규 개정안을 바탕으로 전대 룰을 결정했다.

<연합>