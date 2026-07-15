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與, 선호투표제 도입 확정…당대표 후보 21일 예비경선

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더불어민주당 최고위원회의와 당무위원회는 8·17 전당대회 당 대표 선거에 선호투표제를 도입하는 안건을 15일 잇달아 의결했다.

민주당은 이날 오전 열린 최고위원회의에 당 대표 및 최고위원 선출 방법을 의결해 당무위 안건으로 부의하기로 했고, 오후에 열린 당무위에서는 이를 그대로 의결했다.

15일 서울 여의도 국회에서 더불어민주당 최고위원회의가 열리고 있다. 연합뉴스
15일 서울 여의도 국회에서 더불어민주당 최고위원회의가 열리고 있다. 연합뉴스

이에 따라 선호투표제 도입을 둘러싼 계파 간 논란은 일단락됐다.

예비경선 및 전략지역 투표 가중치와 관련한 전당대회 룰도 확정됐다.

민주당은 16∼17일 당 대표와 최고위원 후보자들이 등록하고 나면 21일부터 예비경선을 치러 당 대표 후보는 3인으로, 최고위원 후보는 8인으로 추리기로 했다.

전략지역 대의원과 권리당원 표에 가중치를 부여하기 위해 본 경선에서는 대구·경북·경남지역 대의원과 권리당원 유효 투표에 5%의 가중치가 주어진다.

이 같은 전략지역 투표 가중치 부여 방식은 이번 전당대회에만 적용된다.

민주당은 전날 최고위와 당무위를 잇따라 열어 당직 선거에서 과반을 득표한 승자를 가리는 방식 중 하나로 선호투표를 명시하는 내용 등의 당규 개정안을 의결한 바 있다.

전당대회준비위는 같은 날 당규 개정안을 바탕으로 전대 룰을 결정했다.

<연합>

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