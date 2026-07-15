대기업 5일 쉬고 중소기업은 3일뿐…굳어지는 하계휴가 양극화 [여행+]

대기업과 중소기업 간 여름휴가 일수·휴가비 격차가 올해도 뚜렷하게 나타났다.사진은 구글 인공지능(AI) 제미나이가 생성한 가상 이미지.

대기업과 중소기업 간 여름휴가 일수와 휴가비 지원 격차가 올해도 뚜렷하게 나타났다. 이러한 근로환경의 차이는 단순히 휴식의 질을 넘어 청년층의 중소기업 기피 현상과 만성적인 인력난을 심화시키는 핵심 원인으로 지목되고 있다.

◆ 여름휴가 일수 대기업 5일 중소기업 3일

한국경영자총협회가 전국 5인 이상 기업을 대상으로 실시한 ‘2026년 하계휴가 실태 및 경기 전망 조사’를 발표했다. 15일 이 결과에 따르면 300인 이상 대기업에서는 ‘5일 이상’ 쉬겠다는 응답이 65.5%를 기록하며 가장 높은 비율을 차지했다.

반면 300인 미만 중소기업의 경우 올해 여름휴가 일수를 ‘3일’로 계획한 곳이 48.5%로 가장 많았다. 이는 올해 하계휴가를 실시하는 전체 기업의 평균 휴가 일수인 3.8일에도 미치지 못하는 수치다. 심지어 일부 중소기업은 별도의 하계휴가가 아예 없는 곳도 존재했다.

휴가 일수뿐만 아니라1 ‘휴가비’ 지급 여부에서도 기업 규모에 따른 격차가 확인됐다. 하계 휴가비를 별도로 지급하는 기업의 비중은 300인 이상 대기업이 61.0%로 절반을 훌쩍 넘었다. 이는 300인 미만 중소기업의 휴가비 지급 비율인 52.1%보다 8.9%포인트 더 높은 수준이다.

◆ 여력 감소와 복지 축소가 부른 중소기업 인력난

전문가들은 최근 경기 침체와 원자재 가격 상승이 겹치면서 중소기업의 복지 확대 여력이 크게 줄어들고 있다고 진단한다.

대기업은 상대적으로 높은 부가가치를 창출하며 복지 제도를 유지할 지급 능력을 갖추고 있다. 반면 중소기업은 고금리와 비용 상승 속에서 생존 마진을 확보하는 데 급급해 복지포인트나 별도 지원 제도를 운영하기 어려운 실정이다.

구조적인 인력난도 휴가 양극화를 부추기는 원인이다. 중소기업은 직원 한 명이 자리를 비울 경우 즉각적인 생산 차질이나 업무 마비로 이어질 가능성이 크다. 이 때문에 근로자가 마음 편히 연차를 사용하기 어렵고 기업 입장에서도 긴 휴가를 보장하기 힘든 악순환이 발생하고 있다.

이런 격차는 청년 구직자가 중소기업을 멀리하는 이유이기도 하다. 2026년 최근 주요 경제연구원의 노동시장 분석 지표에 따르면 청년층 구직자가 직장을 선택할 때 임금 수준만큼이나 ‘워라밸’과 충분한 휴식 보장 여부를 최우선으로 하는 경향이 뚜렷해지고 있다.

고금리 기조 장기화로 인해 중소기업의 자금 조달 비용이 증가하면서 사내 복지 기금 확충이 더욱 어려워진 상황에서 대기업과 중소기업 간 복지 격차를 구조적으로 고착화하며 결과적으로 중소기업의 채용 경쟁력을 하락시키고 기존 인력의 이탈을 가속하는 핵심 리스크로 작용하고 있다.