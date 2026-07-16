이례적 귀국 강경화 “쿠팡 이슈 생각보다 훨씬 오래가”

“한·미 팩트시트 진전 협의 계속”

조현 외교장관에 비공개 현안 보고

한·미 관계 업무 협의를 위해 일시 귀국한 강경화 주미대사가 쿠팡 문제와 관련해 “생각했던 것보다 훨씬 오래가는 이슈”라고 밝혔다.

조현 외교부 장관의 지시에 따라 일시 귀국한 강경화 주미대사가 15일 조 장관과의 면담을 위해 서울 종로구 외교부 청사로 들어가며 취재진의 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

강 대사는 15일 오후 외교부 청사로 출근하며 취재진과 만나 “그 이슈(쿠팡)는 그 이슈대로 관리하면서 조인트팩트시트(한·미 정상회담 공동설명자료)에서 양 정상이 합의한 사안들에 대해 진전을 만들기 위해 다양한 레벨에서 협의를 계속하고 있다”며 이같이 밝혔다.

미국이 한국 측에 구체적으로 요구한 사항이 있느냐는 질문에는 “지금 제가 말씀드릴 수 있는 것은 없다”며 “협의를 이어가고 있다”고 답했다.

최근 미국 연방하원 법사위원회는 한국 정부가 미국 기업 쿠팡을 차별적으로 규제한다는 취지의 보고서를 발표했고, 백악관 당국자도 “이재명정부는 쿠팡을 콕 찍고 있다”고 발언하는 등 쿠팡 문제가 한·미 관계의 현안으로 이어지는 모습이다.

강 대사는 한국의 대미투자 속도를 높여 달라는 미국의 압박이 있지 않으냐는 질문에는 “우리 산업통상부와 미 상무부가 계속 협의를 이어가고 있다”며 “저희는 아무래도 상업적 합리성을 충족하는 프로젝트를 발굴하려고 하다 보니까 조금 더 논의가 있어야 하는 게 아닌가 싶다”고 말했다.

강 대사는 조현 외교부 장관의 지시에 따라 이날 귀국해 19일까지 한국에 머물며 한·미 관계 현안과 관련해 유관 부처들과 협의를 이어갈 예정이다.

강 대사에 대한 일시 귀국 지시는 지난주 전달됐다. 미 하원 법사위 보고서가 이달 초 공개된 이후 귀국 지시가 내려진 만큼 정부가 기대했던 것보다 사안 해결이 느리다고 판단한 것 아니냐는 해석도 나온다. 강 대사는 이날 “한·미 간에는 워낙 관계가 촘촘해 이슈도 많다”며 “아무래도 (미국) 워싱턴에 있는 사람과 본부에 있는 분들의 현장감이 다르다. 본부의 생각은 제가 듣고, 현장감은 제가 전해드리기 위해 들어왔다”고 설명했다.

강 대사는 이날 외교부 청사에서 비공개로 조 장관에게 현안을 보고한 데 이어 외교부 박윤주 제1차관과 김진아 제2차관, 북미국, 양자경제외교국, 국제기구·원자력국 등 한·미 관계 현안과 관련된 부서들과 회의를 가진 것으로 알려졌다.

청와대는 강 대사의 일시 귀국과 관련해 “양국 관계 발전 방안에 대한 공관장의 건의나 솔직한 의견을 청취하기 위한 목적”이라고 밝혔다. 청와대 관계자는 “여타 국가 주재 대사들의 일시 귀국도 이러한 차원에서 진행돼 왔다”며 “청와대 및 유관부처 인사들과 업무 협의를 가질 예정”이라고 말했다.