메뉴보기메뉴 보기 검색

유시민 “이재명식 ‘재건축’ 노선, 필연적 실패로 갈 것” 경고

입력 :
폰트 크게 폰트 작게
양다훈 기자 yangbs@segye.com
구글 네이버 유튜브
유튜브 ‘매불쇼’ 출연… “검찰개혁 지체 해명 없고 공천 개입 불공정” 비판
유튜브 채널 매불쇼에 출연한 범여권의 대표적 논객인 유시민 작가.
유튜브 채널 매불쇼에 출연한 범여권의 대표적 논객인 유시민 작가. 

 

범여권의 대표적 논객인 유시민 작가가 이재명 대통령의 ‘외연 확장 및 통합’ 기조를 겨냥해 연일 날 선 비판을 쏟아냈다.

 

유 작가는 이 대통령이 추진하는 중도·보수 확장 노선을 실패할 가능성이 높은 ‘재건축’에 비유하며, 결국 국민이 나서서 이를 바로잡아야 할 상황이 올 수 있다고 주장했다.

 

◆ “이재명식 ‘재건축’은 실패할 노선… 기획 수준 형편없어”

 

유 작가는 15일 유튜브 채널 ‘매불쇼’에 출연해 “이 대통령이 선택한 노선을 존중하지만, 그것은 매우 위험한 선택”이라며 “이 대통령의 선택이 실패로 끝날 것이라고 본다”고 예단했다.

 

그는 이 대통령의 행보를 두고 “매우 잘못된 판단을 하고 있으며, 본인과 나라 모두에 해가 되는 방식으로 행동하고 있다”고 평가했다. 이어 “이를 사실로 받아들이고 대처해야 국민이 뭔가를 할 수 있다”며 “결국 국민이 나서서 바로잡지 않으면 길이 없다”고 강조했다.

 

앞서 유 작가는 지난달 26일에도 “응원했던 이들이 원한 것은 ‘증축’이었다”며 이 대통령의 포용 기조를 ‘재건축’에 비유해 비판한 바 있다. 이날 역시 “더불어민주당이 재건축을 해야 할 정도로 문제가 많은 정당이 아니다”라며 “정계 개편을 염두에 둔 것 같은데, 필연적인 실패의 길로 가고 있다”고 목소리를 높였다.

 

특히 이병태 전 대통령 직속 규제합리화위원회 부위원장, 인요한 대한적십자사 회장 등의 인사 영입을 예로 들며 “대통령의 구상을 뒷받침하는 팀의 기획 수준이 형편없다”고 지적했다.

 

◆ 검찰개혁 지체·‘명픽’ 공천 개입 논란 정면 겨냥

 

유 작가는 핵심 개혁 과제인 검찰개혁 지연의 원인으로 이 대통령을 직접 지목했다. 수사·기소의 완전한 분리를 이 대통령이 원하지 않아 1년 넘게 개혁이 미뤄지고 있다는 해석이다.

 

그는 “보완수사권 일부를 검찰에 남겨 놓는 게 좋겠다면 국민에게 양해를 구해야 한다”며 “욕먹을 일은 밑에 사람을 시키고 인기는 자기가 얻는 ‘마키아벨리’ 식으로 처리했다”고 비판했다. 또한 이 과정에서 이 대통령이 직접적인 해명을 피하고 있다는 점도 꼬집었다.

 

나아가 지난 6·3 지방선거 당시 상황을 언급하며 당내 장악력 확대 시도에 대해서도 경고했다. 유 작가는 이 대통령이 SNS를 통해 서울시장 후보로 나선 정원오 씨를 띄운 것을 두고 ‘불공정 경선’이자 ‘명픽’(이 대통령의 선택) 개입으로 규정했다.

 

마지막으로 유 작가는 “민주당의 이재명 대통령일 때 대통령도, 민주당도 강한 것”이라며 “대통령의 지배를 받는 당은 망하고 해체가 시작된다”고 경고를 덧붙였다. 정당이 청와대의 종속 도구로 전락할 경우 공멸할 수 있다는 관측이다.

양다훈 기자

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

이슈 나우

더보기