성수대교 단차에 ‘부러진 척추 광고’

공익광고 전문가 이제석 설치

잠재적 위험성을 직관적 표현

서울 성수대교 남단 진입로의 9㎝ 단차가 발생한 지점에 부러진 척추의 엑스레이 사진을 활용한 공익광고(사진)가 등장했다.



공익광고 전문가인 ‘이제석 광고연구소’의 이제석 대표는 최근 성수대교 남단 진입로 단차 발생 지점에서 도로 아래 지반의 안전성을 정밀하게 조사해야 한다는 취지의 게릴라 캠페인을 진행했다고 15일 밝혔다.



광고는 단차가 나타난 콘크리트 옹벽 양측에 부러진 척추의 엑스레이 이미지를 붙여 단차의 잠재적 위험성을 직관적으로 표현했다. 도로 하부의 상태를 눈에 보이지 않는 인체 내부에 빗대 시각적으로 표현한 것이 눈에 띈다.



이 대표는 아스팔트를 덧대 단차를 줄이는 조치만으로는 도로 아래 공동이나 토사 유실 가능성을 확인하기 어렵다며 지표투과레이더(GPR) 탐사와 하부 시추조사 등 정밀 조사를 촉구했다. 아울러 조사 결과를 시민에게 투명하게 공개해야 한다고 요구했다.



이 대표가 게릴라 캠페인을 진행한 지점은 최근 9㎝가량의 단차가 발견돼 해당 지점을 지나는 운전자 등 시민 신고가 잇따랐다. 서울시는 이 구간 단차를 기존 정밀안전진단 과정에서 이미 확인하고 관리해왔으며 2016년 이후 추가 침하가 없어 구조적 안전성에 문제는 없다고 보고 있다. 다만 시민 불안을 해소하기 위해 안전관리 조치를 강화하고, 모든 한강 교량 연결 램프를 전수조사해 유사 사례가 있는지 살펴보기로 했다.