잠들지 않는 서울의 밤… 새 성장동력 되다

市, 야간경제 활성화 전략 추진



한강 등 랜드마크에 상생특구

종로 등 ‘달빛야장’ 브랜드 육성

서울시가 ‘야간경제 상생특구’, ‘달빛야장’ 등 서울의 밤을 활용한 경제 활성화 전략을 본격적으로 추진한다.



시는 15일 오세훈 서울시장 주재로 열린 정례간부회의에서 ‘야간경제 활성화 방안’을 핵심 정책 의제로 논의했다고 밝혔다. 오 시장이 취임사에서 제시한 야간경제 구상을 시정 전반의 핵심 과제로 추진하는 신호탄이다.



야간경제 활성화는 관광·문화·상권·교통을 유기적으로 연계해 서울의 새로운 성장동력을 만들겠다는 민선 9기 오세훈호의 대표 전략이다. 늘어나는 외국인 관광객의 소비를 지역 골목상권으로 확산하고 퇴근 이후 비어가는 도심에 활력을 불어넣어 ‘24시간 살아 움직이는 글로벌 도시 서울’을 조성한다는 계획이다.



시는 ‘야간경제총괄특보’를 중심으로 기획조정실, 경제실, 문화본부, 교통실, 홍보기획관, 관광체육국, 민생노동국 핵심 7개 실·본부·국이 참여하는 합동 태스크포스(TF)를 본격 가동할 예정이다. 8월에는 소상공인과 상인회, 전문가 등이 참여하는 민·관 합동 거버넌스를 구성해 지역별 특성을 반영한 야간경제 활성화 방안과 주민 갈등 조정, 상생 방안 등을 함께 논의한다.



한강, DDP, 남산 등 도심 주요 야간 랜드마크를 중심으로 ‘야간경제 상생특구’ 지정 방안도 검토한다. 상생특구에는 야간 영업과 체류형 소비를 활성화하기 위해 야간영업 인센티브, 공개공지·옥외영업 시간 연장 등 규제 완화, 심야 대중교통 등을 패키지로 지원한다는 방침이다. 제도적 기반 마련을 위해 ‘서울시 야간경제 활성화 조례’ 제정이 추진된다.



종로3가와 을지로 등을 중심으로 한 야장문화를 활용해 ‘서울 달빛야장’을 서울 대표 야간경제 브랜드로 육성한다. 시는 단속 위주의 관리에서 벗어나 제도권 안에서 관리하는 상생 모델로 정책 방향을 전환하기 위해 보행안전이 확보된 구역을 중심으로 합법적인 도로점용과 옥외영업이 가능하도록 자치구 조례 개정을 지원한다. 서울 달빛야장은 올해 5곳을 시범 운영한 뒤, 2028년까지 25곳으로 확대할 계획이다.



오 시장은 “야간경제는 단순한 골목상권 지원이 아니라, 문화와 관광, 상권과 교통을 하나의 생태계로 연결해 시민의 여가문화를 바꾸고 도시의 소비와 활력을 키우는 서울의 새로운 성장전략”이라고 강조했다.