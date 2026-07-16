채리나, 신정환 과거 폭로…"군 시절부터 습관성 불법 저질러"

가수 채리나가 신정환의 과거를 폭로했다.

15일 유튜브 채널 '닭터신'에는 '드디어 나왔다. 신정환이 꼼짝 못 하는 여자'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에는 채리나는 "신정환씨가 돌 10개를 맞는다고 하면 하나 정도는 맞아줄 수 있다"며 의리를 드러냈다.

신정환은 "1995년도에 채리나씨 이름을 제가 지어줬다. 카리나씨가 채리나씨에 이어서 탑 아니냐"고 거들었다.

이에 채리나는 "굉장히 진지하게 고민한 이름이 아니다. 오빠가 군대 영장이 나와서 제가 룰라에 들어가기 전에 같이 이동하고 있는데, 현주 이름이 흔하다면서 '밥상 채리나? 채리나 어때?' 하다가 채리나가 된 거다"고 설명했다.

이어 "기자님 있는 데서 얘기해서 제 이름이 됐다. 시간이 흐른 후에 점사를 보러 갔는데 제 이름 지어준 사람한테 평생 밥 사라고 하더라"며 신정환에게 고마움을 드러냈다.

이를 듣던 신정환이 로열티를 주장하자 채리나는 "지하 세계에 빠져있을 때도 내가 항상 들여다보고 신경 쓴 걸로 로열티 까도 되겠냐"고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

채리나는 또 "오빠가 (룰라에) 있을 때는 손익분기점 넘기도 힘들어서 돈도 못 벌었을 때고, 나는 정산도 받았다"며 과거를 떠올렸다.

그는 "다들 어린 나이니까 '내가 나간 자리에 저 아이가 들어가서 똑같이 대우받네'라고 생각해서 얄미울 수도 있지 않냐"며 "그런데 신정환은 앙골라에 파병 다녀오면서 내 선물을 사 왔다. 내가 액세서리 많이 할 때라서 오빠가 사 온 것"이라고 말했다.

채리나는 "지금 생각해보면 그게 불법이다. 이 오빠는 습관이다. 상아 뼈 같은 거 갖고 오는 게 불법이라더라"고 말해 신정환을 당황하게 했다.

그러자 신정환은 "그래도 내가 진짜 다른 사람 거는 몰라도 리나 거는 엄청 많이 사다 줬다"고 강조했고, 채리나도 "진짜 따스운 사람이다. 배 아플 수 있는데 세심하게 날 챙겼다"며 고마움을 전했다.

<뉴시스>