금융위원장 "단일종목 레버리지 보완방안 조만간 발표"

일시거래중지 방안엔 "부작용 고려해 종합적으로 살피고 있다"

이억원 금융위원장은 16일 증시 변동성의 주요 원인으로 지목되는 단일종목 레버리지 상품과 관련해 조만간 보완대책을 마련해 발표하겠다고 밝혔다.



이 위원장은 이날 '김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장'에 출연해 최근 증시 변동성에 단일종목 레버리지 영향이 있는 거냐는 질문에 "그 부분이 (영향이) 어느 정도냐 문제인것 같다"며 "그런 부분까지 긴밀히 점검하고 고민해서 보완방안을 신속히 마련해서 조만간 발표할 예정"이라고 답했다.

이억원 금융위원장. 뉴스1

일시거래중지 방안에 관해선 "시장은 시장(영역)이라는 게 있어서 그렇게 했을 때 더 큰 부작용이 있기 때문에 종합적으로 살피고 있다"고 전했다.



이 방안을 포함해 대책을 마련 중이냐는 재차 질의에는 말을 아꼈다.



이 위원장은 증시 변동성 요인으로 "글로벌 반도체 산업의 변동성이 커졌고, 반도체 산업이 슈퍼 사이클로 빠르게 성장하고 주가도 짧은 시간에 많이 올랐다"는 점을 꼽았다.



그러면서 "관련된 기대와 우려가 매일 교차하고 뉴스가 나올 때마다 (주가가) 출렁인다"며 한국뿐 아니라 해외 반도체 종목도 변동성이 있다고 지적했다.



해외 대비 한국 반도체 종목이 더 크게 출렁인다는 지적엔 삼성전자[005930]와 하이닉스 시가총액이 급격히 불고 코스피에 차지하는 비중이 커지면서 "충격을 맞는, 영향 받는 면적이 커졌다"고 설명했다.



특히 단일종목 레버지리 상품이 단기성 고위험 상품이라는 점을 재차 강조하며 시장 변동성을 완화하기 위한 방법으로 장기 자금 유입과 분산투자를 유도하고 신뢰받는 기업을 만들 산업정책과 주주가치 보호를 통한 장기 투자 여건을 만들어야 한다고 언급했다.



이 위원장은 금융위원회가 단일종목 레버리지 사태로 비난받는 상황과 관련해선 "금융시장에 대해 최고책임자니까 응당 감당해야 할 부분이고 관계부처간 긴밀히 협의하고 있다"고 말했다.

<연합>