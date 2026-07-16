김나영, '부실 밥상' 논란 또 해명 "우리 가족 충분히 배부르다"

방송인 김나영이 '부실 밥상' 논란에 대해 직접 해명했다.

김나영은 15일 유튜브 채널 '김나영의 노필터TV'에서 죽순 까르보나라를 만드는 모습과 함께 레시피를 공개했다.

김나영. '노필터TV' 캡처

김나영은 "오늘 요리량을 많이 할 거다"라고 강조했다.

이에 PD가" (부실 밥상 논란에) 긁히셨냐"고 하자 김나영은 "여러분이 제가 음식량을 많이 하나 조금 하나 날카롭게 눈여겨보시는 거 같아서 오늘 정말 많이 할 거다"라고 했다.

그는 "근데 제가 꼭 많이 만들겠다는 마음으로 요리하면 음식이 꼭 남는다"고 했다.

김나영은 구독자들에게 음식량이 적다는 반응은 자제해 달라고 부탁했다.

그는 "우리 가족들 충분히 배부르다. 꼭 그런 날 음식이 남고 그럼 제 마음이 너무 아프다"고 했다.

한편 김나영은 지난 5월 유튜브 채널에서 두 아들을 위해 준비한 식사량이 너무 적다는 지적을 받았다.

당시 그는 "화면에서만 적게 보였을 뿐 절대 적은 양이 아니다"라며 대형 웍에 점보 사이즈 볶음밥을 만드는 모습을 공개하기도 했다.

<뉴시스>