하와이의 한 미 육군 기지에서 정수 시설 고장으로 중앙 냉방이 멈추면서 병사 4000명이 에어컨 없이 무더위를 견디고 있다.

15일(현지시간) 방산 전문매체 밀리터리타임스에 따르면 하와이 주둔지 대변인은 정수장의 기계적 문제로 막사 내 중앙 냉방 시설이 작동을 멈췄다고 밝혔다. 대변인은 성명을 통해 이 같은 사실을 확인했다.

미 육군 태평양사령부 최정예병전투대회에서 행군을 마친 미 육군 장병이 차가운 물에 팔을 담가 열을 식히고 있다. 미 국방 영상정보배포서비스(DVIDS)

냉방이 끊긴 '에어리어 노스' 막사에는 병사 4000명이 지내고 있다. 이들은 창문을 열거나 선풍기를 트는 등 저마다의 방법으로 더위를 식히고 있는 것으로 전해졌다.

문제는 지난 10일 오아후 중부와 북부 육군 시설에 물을 대는 심정 펌프에서 시작됐다. 밀리터리타임스에 따르면 현재는 여러 대의 펌프 가운데 단 한 대만 물을 끌어올리고 있는 상태다.

기지 측은 필수 상수도 서비스를 유지하기 위해 냉각수 시스템 가동을 중단했다. 이 냉각수 시스템은 일일 물 사용량의 40%가량을 차지하는데, 가동이 멎으면서 막사의 중앙 냉방도 함께 끊긴 것이다.

미국 기상청은 이번 주 남은 기간 기온이 24~32도 사이를 오갈 것으로 내다봤다.

군 당국에 따르면 부대는 병력을 중앙 냉방이 갖춰진 복지시설(MWR)로 옮길 수 있지만, 지난 13일 기준 실제로 병력을 이동시킨 부대는 없었다. 수리 작업은 진행 중이나 펌프가 완전히 정상화되는 시점은 아직 알려지지 않았다.

고장의 정확한 원인은 밝혀지지 않았다. 다만 주둔지 대외홍보 책임자 네이선 윌크스는 밀리터리타임스에 "노후화와 환기 시스템 수리로 인한 극심한 더위가 원인 중 일부로 여겨진다"고 말했다.

<뉴시스>