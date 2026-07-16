경북경찰청 제공

경북 경산에서 친구를 살해한 정재환(24)에 대한 신상정보가 16일 공개됐다.

경북경찰청은 이날 오전 9시부터 살인 등 혐의로 구속 수사 중인 정재환의 이름과 나이, 머그샷(mug shot·범죄자 인상착의 기록사진) 등 신상정보를 30일간 홈페이지(홈피)누리집에 게시한다.

정재환은 지난 10일 경찰의 신상정보공개결정에 이의를 제기했다. 경찰은 유예기간 5일이 경과한 이날부터 내달 18일까지 정재환의 신상정보를 공개한다.

경찰은 지난 10일 정재환에 대한 신상정보공개심의위원회를 열고 △피해 중대성 및 범죄 잔인성 인정 △범행 증거 충분 △범죄예방 등 공공의 이익 필요 등을 판단해 신상정보공개를 의결했다.

정재환은 지난 15일 아파트에서 친구를 흉기로 찔러 숨지게 한 혐의(살인 등)로 검찰에 구속 송치됐다.

정재환은 지난 4일 오전 4시께 경산시 하양읍 자신의 아파트에서 함께 술을 마시던 친구를 흉기로 수십차례 찔러 숨지게 한 혐의를 받고 있다.

범행 직후 정재환은 피투성이 알몸 상태로 인근 편의점 등을 돌아다닌 뒤 다시 집으로 돌아와 경찰에 붙잡혔다.

정재환은 경찰 조사에서 “술에 취해 기억이 나지 않는다”며 범행 경위를 구체적으로 진술하지 않았다.

유족은 정재환에게 시체손괴 혐의를 추가해 달라며 경찰에 고소장을 제출하기도 했다.