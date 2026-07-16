서울 아파트 전세 24.5% 감소…대출 규제, 매물 감소 등 영향

올해 들어 서울 아파트 매매와 전월세 거래량이 감소한 반면 연립·다세대는 증가했다.



강력한 대출 규제와 토지거래허가구역 지정에 따른 매물 감소로 인해 아파트 수요가 연립·다세대로 이동하는 전이 현상이 두드러지고 있다.

지난 13일 서울 송파구 롯데월드타워 전망대 서울스카이에서 빌라 밀집 지역이 내려다보이고 있다. 서울 아파트 전세 매물이 급감하면서 상대적으로 가격이 낮은 빌라로 매수 수요가 이동하는 것으로 나타났다.

16일 부동산 정보 플랫폼 '다방'이 국토교통부 실거래가 자료를 분석한 결과 올해 1∼5월 서울 아파트 매매 거래량은 3만4천932건으로 작년 동기(3만5천419건) 대비 1.4% 감소했다.



월세 거래량도 같은 기간 5만967건에서 4만9천건으로 3.9% 줄었다. 특히 전세 거래량은 6만6천884건에서 5만501건으로 24.5% 줄어 감소폭이 가장 큰 것으로 조사됐다.



이에 비해 같은 기간 연립·다세대는 전세를 제외한 매매와 월세 거래량이 늘었다.



매매는 1만3천215건에서 1만9천273건으로 45.8% 늘었고, 월세 거래량도 3만4천104건에서 3만8천455건으로 12.8% 늘었다. 전세 거래량은 2만3천539건에서 2만2천830건으로 3.0% 줄었다.



다만 연립·다세대 전월세 전체 거래량은 작년 1∼5월 5만7천642건에서 올해 동기는 6만1천285건으로 6.3%가 증가한 것으로, 전세의 월세 전환(59.2%→62.7%)이 심화된 것을 알 수 있다.

지난 15일 서울 시내 공인중개사에 붙은 오피스텔 안내문.

조사 기간 아파트 매매 거래량은 금천구·도봉구(95.6%), 노원구(85.0%), 중랑구(78.1%), 강북구(70.7%) 등 강북지역에서 크게 늘었다.



이에 비해 성동구(-63.6%), 마포구(-49.8%), 광진구(-43.2%) 등 한강벨트 지역은 작년 대비 거래량이 큰 폭으로 줄었다.



연립·다세대는 서울 25개 자치구 전체에서 매매 거래량이 증가했다.



다방 관계자는 "서울 아파트와 연립·다세대 거래 시장의 온도 차가 뚜렷해지고 있다"며 "대출 규제 강화와 아파트 전세 물량 감소가 맞물리면서 아파트 수요가 연립·다세대로 이동하는 모습을 보이고 있다"고 말했다.

<연합>