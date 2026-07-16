골목상권 소상공인 60% "하반기도 어렵다"…세탁·부동산 '한숨'

세탁소·미용실·부동산중개소·학원 순으로 매출 악화 우려 커

투자계획 '없다' 96.6%…세제 혜택 확대 정책수요 가장 높아

골목상권 소상공인 10개사 가운데 6개사는 올해 하반기 경기가 상반기보다 더 악화할 것으로 전망한 것으로 나타났다.



특히 세탁소·미용실과 부동산중개소, 학원 등 생활밀착 업종을 중심으로 경기 우려가 큰 것으로 조사됐다.

서울 시내 부동산 중개업소 밀집 거리. 뉴스1

16일 중소기업중앙회가 골목상권 소상공인 505개사를 대상으로 실시해 발표한 '골목상권 소상공인 상반기 경기동향 및 하반기 경기전망 조사'에 따르면, 사업 전반 경기가 하반기에 악화할 것이라는 응답이 59.8%로 집계됐다.



지난해 하반기와 비교한 올해 상반기 경기 역시 사업 전반이 악화했다는 응답이 63.6%에 달했다.



부문별로는 자금 사정이 악화할 것이라는 응답이 58.4%였고, 매출 감소와 영업이익 감소 전망은 각각 59.4%, 59.8%로 나타났다. 오프라인 매장 방문객 감소 전망은 58.8%, 온라인 플랫폼 주문 건수 감소 전망은 44.1%였다.



업종별로 온도 차가 있었다. 세탁소·미용실의 매출 악화 전망이 72.7%로 가장 높았고, 부동산중개소(70.0%), 학원(68.0%), 호프·주점·포차(63.3%)가 뒤를 이었다.



반면 카페·베이커리는 매출 악화 전망이 41.2%로, 조사 대상 업종 가운데 가장 낮아 상대적으로 경기 영향이 적을 것으로 전망됐다.



하반기 경기를 부정적으로 전망한 이유로는 '고물가와 소득 불균형 등에 따른 소비 여력 감소'가 60.9%로 가장 많았고 '원재료비·임차료·인건비 등 운영비용 상승'이 23.5%로 뒤를 이었다.



특히 하반기 사업 투자 계획이 없다는 응답은 96.6%에 달해 경기 침체로 투자 심리가 크게 위축된 것으로 나타났다.



상반기 온라인 플랫폼 입점 업체는 미입점 업체보다 자금 사정과 매출, 영업이익, 매장 방문객 등 모든 부문에서 경기 악화 또는 감소 응답이 7%포인트 이상 낮아 온라인 판로 확보가 경기 침체 충격을 일부 완화하는 요인으로 분석됐다.



골목상권 활성화를 위해 정부가 우선 추진해야 할 정책으로는 소상공인 세제 혜택 확대(65.7%)가 가장 많이 꼽혔다.



이어 전기·가스요금 등 에너지 비용 부담 경감(52.1%), 정책자금 및 보증 확대 등 금융 지원(43.6%), 대출 만기 연장 및 원리금 상환 부담 경감(31.7%), 소비쿠폰·여행지원금 지급 등 소비 촉진 정책(20.2%) 순이었다.



김희중 중기중앙회 경제정책본부장은 "현재 소상공인은 정책자금 확대보다 세제 혜택 확대나 에너지 비용 부담 경감에 대한 정책 수요가 더 높은 상황"이라며 "업종별로 필요로 하는 정책 지원의 내용에 차이가 있는 만큼 각 업종의 경영 환경과 특성을 반영한 맞춤형 정책을 추진해야 한다"고 말했다.

<연합>