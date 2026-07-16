한동훈, '복당명분 없다' 張에 "제게 싸움 걸어 연명하려는 것"

무소속 한동훈 의원은 16일 국민의힘 장동혁 대표가 자신에 대해 복당 명분이 없다고 언급한 것과 관련, "그분이 저한테 어떻게든 싸움을 걸어서 연명해보고 싶은 것 아니겠나"라고 말했다.



한 의원은 이날 국회의원회관에서 열린 국회 글로벌외교안보포럼에 참석한 후 기자들과 만나 "사적 욕심을 채우기 위해 (제 복당을) 반대하는 사람 숫자가 줄어들고 있다고 본다"면서 이같이 말했다.

무소속 한동훈 의원. 연합뉴스

앞서 장 대표는 전날 비상계엄 사태 당시 국민의힘 원내대표였던 추경호 대구시장의 비상계엄 해제 표결 방해 혐의 재판과 관련, "자신은 계엄을 막고 탄핵을 주도한 사람으로 남고, 추경호 시장과 국민의힘은 사지로 몰아넣고 갑자기 국민의힘에 복당하겠다는 게 도대체 무슨 논리냐"며 한 의원을 비판했다.



이에 한 의원은 "뭐라고 말하든 제가 대꾸할 필요가 있을지 모르겠다"며 "대단히 중요한 과거이고 역사인데, 저는 거기에 집착하지 않고 미래의 보수 재건과 승리를 바라보겠다. 거기에 공감하는 모든 분과 함께하겠다"고 강조했다.



그는 연일 자신을 비판 중인 국민의힘 안철수 의원이 국민의힘으로 복당해선 안 되고 창당하라고 언급한 데 대한 의견을 묻자 "본인이 창당하신대요?"라고 반문했다.



이어 "제가 돌아간다고 말씀드렸다. 제가 말한 보수 재건은 2028년 (총선) 압승과 2030년 정권 탈환이다. 많은 분이 그 길에 공감하고 계신다는 걸 느낀다"며 말했다.

<연합>