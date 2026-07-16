‘급체’ 김다예, 가족과 함께한 화목한 시간

방송인 박수홍의 아내로 알려진 김다예가 가족과 함께하는 다정한 모습과 급체를 겪은 뒤 건강을 회복한 근황을 전했다.

방송인 박수홍의 아내로 알려진 김다예가 가족과 함께하는 다정한 모습과 급체를 겪은 뒤 건강을 회복한 근황을 전했다. 사진은 김다예가 남편 박수홍, 딸 박재이와 함께한 일상을 공개한 사진. 부부는 재이를 바라보며 환하게 웃고 있어 화목한 가족 분위기를 자아냈다. 김다예 사회관계망서비스(SNS)

김다예는 15일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 가족과 함께하는 모습이 담긴 여러 장의 사진을 공개하며 현재 상태를 알렸다.

남편 박수홍, 딸 박재이와 함께한 일상도 담겼다. 거울을 통해 촬영된 사진 속에는 재이를 바라보며 환하게 웃고 있는 박수홍과 김다예의 모습이 자연스럽게 담겨 화목한 가족 분위기를 자아냈다. 그는 “오늘부터 21개월 아기”라며 재이에 대한 애정을 드러냈다.

같은 날 올라온 다른 콘텐츠에서 그는 셀카와 함께 “어제 급체 이슈로 얼굴 말도 아니었는데 다시 돌아옴”이라며 “고맙다”라는 짧은 글로 회복 소식을 전했다.

공개된 사진 속 김다예는 화장기 없는 자연스러운 모습으로 카메라를 바라보며 환한 미소를 짓고 있었다. 급체로 몸 상태가 좋지 않았던 상황이었음을 밝힌 후 그가 보인 미소는 컨디션 난조를 벗어난 뒤 한층 밝아진 표정과 깨끗한 피부로 눈길을 끌었다.

한편 김다예의 체중 감량 성공도 화제를 모았다. 그는 약 90kg까지 나갔던 체중을 52kg까지 줄인 것으로 전해진다.

이번에 김다예가 사회관계망서비스(SNS)를 통해 공개한 콘텐츠는 그의 근황과 남편 박수홍 및 딸 재이와 함께하는 다정한 일상이 담겼다.