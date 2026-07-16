코스피 '투톱' 또 출렁…美반도체 약세에 7% 이상 급락중

삼성전자[005930]와 SK하이닉스[000660]가 16일 장 초반 각각 7%와 10%대의 낙폭을 보인다.



이날 유가증권시장에서 삼성전자는 오전 9시 39분 현재 전장보다 7.78% 내린 25만7천750천원에 거래되고 있다.



5.37% 내린 26만4천500원으로 출발한 삼성전자는 한때 7.87% 내린 25만7천500원에 매매되기도 했다.



같은 시각 SK하이닉스는 전장보다 10.69% 내린 185만9천500원에 매매 중이다.



SK하이닉스는 8.65% 내린 190만2천원으로 개장한 뒤 낙폭을 키워 일시적으로 10.81% 내린 185만7천원까지 추락하기도 했다.



간밤 미국 뉴욕증시에서 주요 반도체주가 일제히 급락한 분위기가 국내로까지 이어진 모양새다.



데이터센터 개발·운영업체 크루소의 와이오밍주 데이터센터 건설 연기, 뉴욕주 데이터센터 건설 1년 유예 등 관련 사업 취소 및 지연이 확대 양상을 보인다는 모건스탠리 보고서가 반도체 업황 둔화 우려에 다시 불을 붙였다.



중국 창신메모리(CXMT)가 85억5천만 달러 규모의 상장 청약에 돌입한 것도 삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론 3사의 메모리 반도체 과점 체제가 무너질 수 있다는 우려를 자극했다.



이에 마이크론(-8.02%), 샌디스크(-8.12%) 등이 큰 폭으로 내리면서 필라델피아 반도체 지수는 전장보다 2.08% 내린 채 장을 마쳤다.



전날 27.29% 급등했던 SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR)는 9.00% 내린 주당 176.46달러에 거래를 마쳤다.



한편, 이 시각 현재 유가증권시장에선 외국인과 기관이 각각 5천497억원과 3천781억원을 순매도하고 있다. 개인은 홀로 9천140억원을 순매수 중이다.



삼성전자와 SK하이닉스가 속한 코스피 전기·전자 업종에서도 외국인과 기관은 5천121억원과 4천287억원 매도 우위를 기록하고 있으며, 개인은 9천271억원 매수 우위다.



삼성전자와 SK하이닉스는 이번주 들어 급등락을 반복해 왔다.



지난 13일 각각 10.70%와 15.37% 폭락한데 이어 14일과 15일에는 이틀 연속 상승하며 직전주 종가(삼성전자 28만5천원·SK하이닉스 218만원)에 근접했으나 이날 재차 급락하면서 하락이 재개됐다.

<연합>