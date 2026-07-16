포스코, 국내 기업 최초 외화채 공개매수 단행… 재무 건전성 제고

보유 현금으로 외화채 일부 조기상환, 차입금·이자비용 절감

총 발행액 10억 달러 중 3억6000만 달러 상환, 잔액 6억4000만 달러로 감소

포스코가 15일 외화채 일부를 공개매수 방식(Debt Tender Offer)으로 조기상환했다고 16일 밝혔다.

이번 조기상환은 보유 현금을 활용해 차입금과 이자비용을 줄이고, 재무 건전성을 높이기 위한 조치다.

포스코 본사 전경. 포스코 제공

대상 채권은 2023년 발행한 5.75% 고정금리 5년물 달러채로, 만기는 2028년 1월이다. 상환 재원은 보유 현금으로 마련했으며, 신규 차입은 없다.

이번 조기상환으로 총 발행액 10억 달러 중 3억6000만 달러를 상환해 잔액은 6억4000만 달러로 줄어들게 된다.

또한 만기까지 발생할 이자비용 약 3100만 달러를 절감할 수 있을 것으로 예상된다.

공개매수는 채권 보유자 전원을 대상으로 진행되는 방식으로, 개별 투자자와의 비공개 협의 방식(Private bilateral buyback)과 달리 절차의 투명성이 높다는 특징이 있다.

포스코는 이번 조기상환을 통해 외화부채 구조를 보다 안정적으로 관리하는 한편 대외 불확실성이 높은 상황에서 재무 건전성을 높일 계획이다.

포스코 관계자는 “이번 조기상환은 금융비용 절감과 부채 관리를 위한 조치”라며 “외화부채를 보다 안정적으로 관리해 재무 건전성을 높여 나가겠다”고 말했다.

한편 채권 공개매수(Debt Tender Offer)는 기업이 발행한 채권을 만기 전에 공개매수 방식으로 매입해 조기 상환하거나 부채 구조를 조정하는 방식이다.

GE, 마이크론, 브로드컴 등 글로벌 우량 기업이 활용하는 선진 부채관리(Liability Management, LM) 기법으로 국내에선 포스코에서 첫 시행했다.