한은 금통위 "향후 통화정책, 금리 인상 기조 이어갈 필요"

"올해 성장률 2.6% 큰 폭 상회…물가상승률 상당 기간 높은 수준"

"환율 변동성·수도권 주택가격·가계부채 계속 유의"

한국은행 금융통화위원회는 16일 "향후 통화정책은 금리 인상 기조를 이어 나갈 필요가 있다고 판단된다"고 밝혔다.



금통위는 이날 통화정책방향 의결문에서 "추가 인상의 시기와 속도는 물가 상승 압력의 정도와 경기 개선 흐름, 금융안정 상황 등을 점검하면서 결정할 것"이라며 이같이 말했다.

신현송 한국은행 총재가 16일 서울 중구 한국은행에서 열린 금융통화위원회 본회의에 참석해 의사봉을 두드리고 있다. 연합뉴스

금통위는 이날 기준금리를 연 2.50%에서 2.75%로 0.25%포인트(p) 인상하는 데는 금통위원 7명이 모두 찬성했다고 공개했다.



금통위는 세부적으로 국내 경제와 관련, "반도체 부문을 중심으로 수출과 투자가 높은 증가세를 지속하고 소비도 양호한 흐름을 보이면서 성장세가 확대됐다"고 평가했다.



이어 "올해 성장률은 지난 5월 전망치(2.6%)를 큰 폭으로 상회할 것으로 예상된다"고 밝혔다. 수정 전망치는 오는 8월 발표한다.



금통위는 또 물가와 관련, "앞으로 물가상승률은 국제 유가가 하락했지만, 그간 높아진 비용과 환율의 영향이 지속되고 소득 개선에 따른 수요 측 압력도 점차 확대되면서 상당 기간 높은 수준을 나타낼 것"이라고 분석했다.



그러면서 "올해 소비자물가 상승률은 5월 전망치(2.7%)에 대체로 부합하겠지만, 근원물가 상승률은 지난 전망치(2.4%)보다 다소 높아질 것"이라고 예상했다.



금통위는 "원/달러 환율은 외국인 주식 자금 유출, 미 달러화 강세 등으로 1,500원대 중반까지 높아졌다가 외환 수급이 개선되면서 1,400원대 후반 수준으로 하락했다"고 언급했다.



이어 "가계대출은 주택 관련 대출과 기타 대출이 모두 늘어나면서 큰 폭으로 증가했고, 수도권 주택 가격 오름세는 확대됐다"고 했다.



금통위는 "높은 환율 변동성과 수도권 주택 가격 상승세, 가계부채 증가세 확대에 계속 유의해야 하는 상황"이라고 강조했다.

<연합>