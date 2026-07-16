업무보고 2일차 맞은 李 “과학기술 무시한 나라가 흥한 예 없어… 우리 강점 잘 활용하면 ‘뛰어난 선도자’ 될 것”

이재명 대통령이 16일 인공지능(AI) 대전환과 관련해 “과학기술이 존중되고 발전한 나라는 흥했지만 과학기술을 무시하거나 존중하지 않은 나라가 흥한 예는 없다”며 “우리가 가진 강점들을 잘 활용하고 우리가 가진 약점들을 잘 보완하면 ‘뛰어난 추격자’가 아니라 ‘뛰어난 선도자’가 될 수도 있다”고 강조했다.

이재명 대통령이 16일 청와대 영빈관에서 열린 부처 업무보고에서 참석 기관장에게 질문하고 있다. 청와대통신사진기자단

이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 열린 과학기술정보통신부와 방송미디어통신위원회, 개인정보보호위원회의 업무보고에서 “AI라는 게 인류가 불을 발견한 것 또는 증기기관이나 전기를 발명한 것에 거의 준하지 않나. 앞으로 우리 사회 모든 영역에서 사실상 인간의 지능과 유사한, 어쩌면 그걸 능가하는 AI를 동반하고 살아야 될지도 모른다”라며 “누가 먼저 대비하느냐의 경쟁이 됐다”고 말했다. 이 대통령은 “국가 간 경쟁도 매우 치열하다”라며 “저는 이게 우리에게 주어진 결정적 기회라고 생각한다”는 의견을 밝혔다. 이 대통령은 “시험 문제가 어려운 건 괴로운 일이긴 한데 나만 어려운 게 아니라 다 똑같이 어렵다”라며 “국제적인 전쟁, 위기 또는 질서의 불안정 이런 것도 있지만 모든 국가가 처해 있는 상황이고 모든 기업이 똑같이 처해 있는 것이다. AI를 중심으로 한 기술 대전환도 모두가 겪고 있다”고 했다. 이어 “반 발짝 빨리 가느냐, 반 발짝 늦느냐는 큰 차이가 없어 보이지만 사실은 앞서느냐 추격하느냐라는 결정적 차이가 있다”면서 “조금이라도 앞서면 선택할 수 있고 무한한 기회를 누릴 수 있다”고 강조했다.

최근 발표된 3대 메가프로젝트도 언급했다. 이 대통령은 “대한민국뿐만이 아니라 전 세계가 놀랄 만큼의 새로운 비전을 발표했다고 생각한다”며 “현실화될 수 있도록 만드는 것도 우리 몫이다. 특히 과기부의 역할이 크다”고 말했다.

이 대통령은 “AI 시대에 가장 중요한 게 사실 데이터인데 데이터에는 양면이 있다. 매우 중요한 산업 발전 원료이기도 한데 또 한편으로는 개인의 인격·인권·재산과 관련된 매우 중요한 분야”라며 “개인정보 침해가 생기지 않도록, 국민의 안전과 재산이 개인정보 침해나 악용으로부터 위협받지 않도록 하는 게 중요하겠다”고 말했다. 이어 “이 조화를 잘 이뤄야 할 것 같다”며 “보호에 너무 치중해 데이터 활용이 어렵게 된다든지, 또는 너무 활용에 치중하다가 개인정보보호에 위협이 된다든지 (하지 않도록) 이 균형점을 정말 잘 찾아야 할 것 같다”고 했다.