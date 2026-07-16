이억원 금융위원장 “단일종목 레버리지 보완책 조만간 발표”…대통령 지시 이어 제도 개선 급물살

이억원 “상장폐지, 더 큰 부작용 가능성도”

이재명 대통령도 전날 보완책 마련 지시해

이억원 금융위원장이 증시 변동성을 키우는 요인으로 지목된 ‘단일종목 레버리지 상품’ 대한 보완 대책을 조만간 발표하겠다고 밝혔다.

이억원 금융위원장이 16일 유튜브 채널 ‘김어준의 뉴스공장’에 출연해 발언하고 있다. 유튜브 캡처

이 위원장은 16일 유튜브 채널 ‘김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장’에 출연해 단일종목 레버리지가 최근 증시 변동성에 영향이 있는 거냐는 질문이 “(영향이) 어느 정도냐 문제인 것 같다”며 “그런 부분까지 긴밀히 점검하고 고민해서 보완방안을 신속히 마련해서 조만간 발표할 예정”이라고 답했다. 금융당국을 향한 비판에 대해서는 “최고 책임자로서 감당해야 할 부분이며 관계부처와 협의 중”이라고 밝혔다.

이 위원장은 증시 변동성 요인으로 “글로벌 반도체 산업의 변동성이 커졌고, 반도체 산업이 슈퍼사이클로 빠르게 성장하고 주가도 짧은 시간에 많이 올랐다”는 점을 꼽았다.

그러면서 “관련된 기대와 우려가 매일 교차하고 뉴스가 나올 때마다 (주가가) 출렁인다”며 한국뿐 아니라 해외 반도체 종목도 변동성이 있다고 지적했다.

레버리지 상품 도입 이유를 묻자 “해외는 되는데 국내에서는 안되는 부분이라서 규제 비대칭성이 있었다”며 “국내 투자자가 해외에서 사게 하느니 국내 제도권을 돌려 여기서 보다 투명하게 관리하고 투자자 보호를 강화하려는 취지”라고 밝혔다.

특히 단일종목 레버리지 상품이 단기성 고위험 상품이라는 점을 재차 강조하며 시장 변동성을 완화하기 위한 방법으로 장기 자금 유입과 분산투자를 유도하고 신뢰받는 기업을 만들 산업정책과 주주가치 보호를 통한 장기 투자 여건을 만들어야 한다고 언급했다.

레버리지 상품 상장 폐지에 대해선 “시장에 더 큰 부작용 등이 생길 수 있기 때문에 종합적으로 살펴보고 있다”며 “긴밀히 점검하고 보완 방안을 신속히 마련해 조만간 발표할 것”이라고 말했다.

한편, 이재명 대통령도 전날 단일종목 레버리지 상품에 대한 보완 대책 마련을 지시한 바 있다. 지난 5월 27일 국내 증시에 상장된 단일종목 레버리지 상품은 상장 이후 주가 하락을 부추긴다는 지적과 함께, 금융당국의 부실 검토 속에 졸속 출시되었다는 비판을 받아왔다. 대통령의 지시에 이어 금융위원장이 신속한 대책 마련을 예고함에 따라 관련 제도 개선이 급물살을 탈 전망이다.