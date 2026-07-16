장동혁 '당원중심 정당' 노선 제시에 국힘 최고위 이견 충돌

김민수 "시도당위원장 당원이 뽑아야" vs 우재준 "당명은 '국민의' 힘"

국민의힘 장동혁 대표가 최근 '당원 중심 정당' 노선을 강조하고 나선 가운데, 당권파인 원외 최고위원과 반(反)장동혁 진영의 최고위원이 16일 장 대표 노선을 두고 이견을 보이며 충돌했다.



친장동혁계로 분류되는 김민수 최고위원은 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 전국 시도별로 진행 중인 시·도당위원장 선거와 관련, "아직도 당원 투표가 아닌 당협위원장들에 의한 대의원제 투표를 진행 중"이라면서 "현대 정치에 맞는 방향인지 묻고 싶다"고 말했다.

장동혁 국민의힘 대표가 16일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

이어 "지금부터 서두른다면 이번 선거부터 당원들이 시·도당위원장을 뽑을 수 있도록 제도를 변경할 수 있을 것"이라며 "당원이 주인인 정치, 당원의 의사를 반영하는 정치가 곧 국민을 위한 정치로 확대될 수 있을 것"이라고 주장했다.



이는 장 대표가 지난 6일 비공개 최고위에서 시·도당위원장 선출 방식에 문제를 제기하며 "위원장 선출 방식을 당원들의 뜻을 수렴하는 '전 당원 투표'로 바꾸고, 임기도 2년으로 늘리는 방안을 고민할 필요가 있다"고 한 것과 궤를 같이하는 발언이다.



그러자 친한(친한동훈)계로 분류되는 우재준 청년 최고위원이 즉각 반박에 나섰다.



그는 "우리 당명은 '국민의힘'이고, 당원들과 함께 국민의 마음을 살 수 있도록 더 노력하자는 뜻이라고 생각한다"면서 "그러면 적어도 '당원이 주인'이라는 말이 국민을 소외시킨다는 말이 되지는 않아야 할 것"이라고 언급했다.



장 대표는 최근 SNS에 "국민의힘은 '당원 중심 정당'을 지향한다"고 쓰면서 부쩍 강성 지지층을 의식한 메시지를 내왔다.



특히 최근 정점식 원내대표가 한 언론 인터뷰에서 "당원들이 모든 것을 결정해야 한다고 이야기한다면 정당 국고보조금을 다 거부해야 한다. 우리는 1년에 수백억 원을 받는 공당"이라며 '국민 정당'으로 변모하자는 의견을 밝히자, 곧바로 SNS에 글을 올려 '당원을 중심에 둬야 한다'고 공개 반박하기도 했다.



이를 두고 당내에선 의원들로부터 6·3 지방선거 패배 책임을 지고 물러나라는 요구를 받는 장 대표가 강성 당원들의 지지를 토대로 사퇴 압박을 정면 돌파하려는 것 아니겠냐는 관측이 나온다.



취약한 원내 리더십을 극복하는 동시에 당원들과 원외 세력에 의존해 당 대표 연임에 나서기 위해 연일 '당원 주권 정당'을 강조하는 게 아니냐는 분석이다.



한편, 최보윤 수석대변인은 비공개 최고위 직후 기자들과 만나 '김민수 최고위원이 제안한 시·도당위원장 선출 방법 변경과 관련한 논의가 있었느냐'는 물음에 "아직 논의되고 있는 건 아니다"라고 선을 그었다.

<연합>