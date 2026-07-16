제헌절 연휴 내내 장맛비…주말에 특히 많고 강한 비

17일까지 충청 이남에 비…이후 전국 확대되고 거세게 쏟아져

18일 하루에만 충남권 최대 150㎜ 이상, 수도권 최대 120㎜ 이상

17일 제헌절부터 시작하는 연휴는 장맛비와 함께하겠다.



16일 기상청에 따르면 대기 상층으로 기압골이 접근해오면서 정체전선이 다시 활성화되고 북상, 이날 충청과 호남, 제주를 중심으로 비가 내리겠다. 충남과 호남 서해안에는 이미 비가 오고 있다.

서울 종로구 광화문광장에서 한 시민이 가방을 들고 이동하고 있다. 연합뉴스

오후에 들어서면 경기남서부와 경남서부, 밤에는 경북서부에도 비가 내리기 시작하겠다.



이후 17일 정체전선이 남부지방에 걸치면서 충청 이남으로 비가 이어지겠다.



17일까지 예상 강수량은 호남·부산·울산·경남 30∼80㎜(전라서해안 많은 곳 100㎜ 이상), 충청·대구·경북 20∼60㎜, 경기남서부·제주 5∼30㎜이다.



주말이 시작하는 18일에는 현재 몽골 남쪽에 자리한 다른 기압골이 우리나라에 다가오면서 정체전선상 저기압이 발달, 전선이 보다 북쪽으로 끌어올려지면서 수도권과 강원을 포함한 전국에 비가 쏟아지겠다.

17일과 18일 호우 가능성 지역. 기상청 제공

전선상 중규모 저기압이 발달하면서 야간을 중심으로 고온다습한 남서풍이 이전보다 강하게 불어 들어 18∼19일 강수 강도는 16∼17일보다 강하겠다. 일부 지역엔 '호우 긴급재난문자'가 발송될 수준으로 비가 거세게 쏟아질 가능성도 있다.



특히 18일 새벽에서 아침까지 중부지방에 집중호우 가능성이 크다.



지난주까지는 제주 남쪽 해상 정도만 수온이 25도 정도로 높았는데, 이번 주 들어서는 서해도 수온이 25도 안팎까지 높은 점도 강수량을 늘리는 요인이 되겠다. 바다가 뜨거우면 바다에서 대기로 공급되는 수증기량이 증가하기 때문이다.



18일 하루 강수량이 대전·세종·충남 50∼100㎜(많은 곳 150㎜ 이상), 수도권·강원·충북·전북·경북중부·경북북부·울릉도·독도 30∼80㎜(수도권·강원중부내륙·강원남부내륙·강원산지·충북 많은 곳 120㎜ 이상), 대구·경북남부·서해5도 20∼60㎜, 광주·전남·부산·울산·경남 5∼40㎜, 제주 5∼10㎜ 정도일 것으로 예상된다.



19일에도 비가 이어질 전망이기에, 주말 강수량은 이보다 훨씬 많겠다.



이달 들어 15일까지 제주산지엔 400㎜ 이상, 충청엔 최고 350㎜ 안팎, 수도권엔 최고 300㎜ 안팎, 호남엔 최고 250㎜ 안팎 많은 비가 내렸는데, 또 많은 비가 오면서 피해가 크게 발생할 수 있으니 사전에 철저히 대비해야 한다.



중부지방과 호남은 월요일인 20일 오전까지 비가 이어지겠으며, 20일 오후에서 21일 오전 사이 남부지방에 다시 비가 오겠다.

17∼19일 정체전선 위치 예상도. 기상청 제공

이후 23∼24일 제주를 제외한 전국에 재차 장맛비가 내리겠으며 수도권과 강원영서는 25일까지 비가 이어질 전망이다.



비가 내리면서 한낮 기온은 30도 안팎 수준으로 떨어지겠다.



다만 습해 체감온도가 높겠고, 아침 최저기온은 25도 안팎의 높은 수준을 유지할 것으로 예상된다. 밤사이 기온이 충분히 떨어지지 않는다는 것으로 곳곳에서 열대야가 반복될 것으로 보인다.

<연합>