더위 피해 공원 물놀이장으로…'노원구 꿀잼 워터파크' 개장 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

16일 서울 노원구 화랑대 철도공원에 마련된 '2026 꿀잼 워터파크'에서 아이들이 신나게 물놀이를 하고 있다.

16일 서울 노원구 화랑대 철도공원에 마련된 '2026 꿀잼 워터파크'에서 시민들이 워터 슬라이드를 타고 있다.

16일 서울 노원구 화랑대 철도공원에 마련된 '2026 꿀잼 워터파크'에서 서준오 노원구청장이 아이들과 물놀이를 하고 있다.

16일 서울 노원구 화랑대 철도공원에 마련된 '2026 꿀잼 워터파크'에서 아이들이 신나게 물놀이를 하고 있다.

서울 노원구(구청장 서준오)는 구민에게 시원한 휴식 공간을 제공하고자 오는 16일부터 8월 16일까지 공원 내 물놀이장 6곳을 운영한다고 밝혔다.

운영 장소는 한내공원, 공릉동공원, 들국화어린이공원, 느티울공원(까치어린이공원), 비석골공원, 당고개지구공원 등이다. 월계권과 공릉권, 중계권, 상계권에 고르게 조성했다.

매일 오전 11시부터 오후 4시 45분까지로 문을 열며, 매주 월요일은 휴장한다. 비가 올 때는 운영을 중단하는 등 기상 여건에 따라 탄력적으로 운영할 예정이다.

수심이 깊지 않아 유아부터 초등학교 저학년 어린이까지 수영복 없이도 편안한 복장으로 이용할 수 있다고 구는 전했다.

아울러 구는 같은 기간 화랑대 철도공원에서는 50m 에어바운스형 워터슬라이드와 유수풀, 연령별 수영장, 클라이밍풀 등을 갖춘 '2026 꿀잼 워터파크'를 운영한다.